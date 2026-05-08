配線ストレスを激減させる極細HDMIケーブルがサンワサプライから、わずか3.6mmでテレビ裏もすっきり

「500-HD037」シリーズ

配線のしやすさが進化

狭いスペースでも配線できる

配線ストレスなく通せる

一目で分かるコンパクトさ

日常やビジネス用途に十分な画質

コネクタに優しい設計

サンワサプライは、取り回しやすさと持ち運びやすさを両立した極細設計のHDMIケーブル「500-HD037-05（0.5m）」（価格は1320円）、「500-HD037-10（1m）」（同1420円）、「500-HD037-20（2m）」（同1680円）、「500-HD037-30（3m）」（同1880円）を発売した。ケーブル径約3.6mmのスリム仕様で、狭い場所でもスムーズに配線できるのが特徴だ。新製品は、テレビ裏やラックの隙間、デスク周りなど、従来のケーブルでは扱いにくかった場所でも“スルッ”と配線が可能。コネクタ部分も小型化されており、端子が密集した機器にも挿しやすい。重さは0.5mで約16gと軽量。ケーブル自体もしなやかで曲げやすく、収納時にもかさばりにくい。出張先や会議室でのプレゼン、プロジェクター接続など、外出先での利用にも適しており、「1本持っておくと安心」なモバイル向けアクセサリーとしても活躍する。HDMIハイスピード規格に対応し、4K／30Hzの映像出力が可能。映像と音声を1本で同時に伝送できるため、テレビやモニター接続、ゲーム、映画視聴、ビジネス用途まで幅広く使える。10.2Gbpsの高速伝送やARC、HEC、HDCP2.2といった機能にも対応している。軽量で柔軟なケーブル構造によって、接続部への負荷が軽減。ケーブルの重さで端子が引っ張られるリスクを抑え、テレビやPCのHDMIポートを傷めにくい。今回の製品は、配線のしづらさや持ち運びの煩わしさといった、HDMIケーブルの地味なストレスを解消する。スリム化と実用性を両立し、家庭でもビジネスでも活躍の場が広がりそうだ。