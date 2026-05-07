【限定500台】デジタルメモ「ポメラ」に限定色 内部基板が透ける 半透明のミッドナイトパープル

デジタルメモ「ポメラ」に特別仕様登場

トレンドのスケルトンボディ 深紫が落ち着いた雰囲気を演出

デジタルメモ「ポメラ」

DM250XYZ Midnight Purple

折りたたんでコンパクトに

内部基板が透けて見える

スケルトンでも落ち着いた雰囲気に

限定アクリルキーホルダー

（ロゴタグ）

限定ダイカットアクリルキーホルダー

（ポメラ本体柄）

キングジムは5月17日まで、デジタルメモ「ポメラ DM250XYZ」の特別仕様「Midnight Purple」の抽選応募を公式サイトで受け付けている。限定500台。ベースモデル「DM250」は、テキスト入力に特化したデジタルメモデバイス。画面には7インチワイドTFT液晶を採用。折りたたみ式のコンパクトサイズが特徴で、電源ONで即起動するため、書き留めたいひらめきやアイデアをそのまま残すことができる。従来機からバッテリー容量を強化し、最大使用時間を約24時間まで延ばしたモデルだ。今回の特別仕様は、深いパープルの透明ボディを採用。トレンドとなっている内部基板がうっすらと透けて見えるスケルトン仕様でありながら、落ち着いた雰囲気を演出している。購入特典として、ロゴをあしらった「限定アクリルキーホルダー（ロゴタグ）」を用意。さらに、「限定ダイカットアクリルキーホルダー（「ポメラ」本体柄）」とのセット販売も選択可能だ。サイズは約18×263×120mmで、重量は約620g。JIS配列キーボードを採用し、キーピッチは17mmとなっている。価格は本体のみで6万280円、限定ダイカットアクリルキーホルダー付きで6万1000円。