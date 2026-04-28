【レビュー】カメラ好きが悶絶 「Xiaomi 17 Ultra」を試して分かった「楽しすぎる撮影体験」の正体

ライカと共同開発した革新的なカメラシステムを搭載する

「Xiaomi 17 Ultra」のカメラ性能を試した

「Xiaomi 17 Ultra」が熱い視線を浴びる理由

ライカ共同開発の革新的なカメラシステム

Xiaomi 17 Ultraのアウトカメラ構成

メインカメラは超大型センサーに白飛びを抑えるLOFIC技術を搭載

スマホの中でレンズが動く！

可変式光学ズームを採用した望遠カメラ

Xiaomi 17 Ultraの魅力を際立たせる「Photography Kit Pro」

デジタルカメラのような操作感を再現してくれる

「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」

公式サイト価格は1万9980円

【作例】夜景撮影で真価を発揮 ハードパワーで強烈に印象深い写真に！

夜景を背景に観覧車を撮影した写真。設定を一切いじっていない。

誰でもこのレベルの写真が撮影できる性能には恐れ入る

川沿いで街の明かりを撮影。

夜空の黒が引き締まっていてコントラストが美しい。

水面の波や光の反射も細部まで描写できている

白飛びしやすい花火の撮影も難なくこなせた。

光の尾もはっきりと描き出している

Xiaomiが2026年3月5日に発売した約20万円のフラグシップスマートフォン「Xiaomi 17 Ultra」のカメラが業界をざわつかせている。スマホカメラが成熟し、どのメーカーのスマホでも一定のクオリティの写真を記録できるようになった昨今。ライカとの協業によりカメラに振り切ったこのスマホは何が違うのか。今回は作例も交えながら、その魅力を紹介する。スマホを購入するとき、カメラ性能を優先事項にあげる人は多い。特にハイエンドモデルであれば、どれだけ高精細で表現力のある写真を撮影できるかどうかが、業界ではメインの競争軸になっている。昨今のスマホカメラのトレンドの中心にあるのが「AI」だ。高精度の画像処理や写真合成を駆使することで、「いかに簡単に綺麗な写真を記録するか」を各社競い合っている。実際、最近のスマホのカメラは、誰であってもシャッターを切ればシーンに最適化された綺麗な写真を撮影することが容易になった。一方で、巷のカメラ好きからは「どのスマホで撮影しても一緒」「デジタルで作ったような写真が多い」という声も聞かれる。今回取り上げる「Xiaomi 17 Ultra」が注目されている理由は、AIなどデジタルに頼りすぎず、物理的なアプローチでスマホカメラの新境地を切り開いているところにある。「Xiaomi 17 Ultra」を特徴づけているのは、ライカと共同で開発した革新的なカメラシステムだ。これまでも多くのメーカーがライカとコラボしたスマホカメラを世に送り出してきた。しかしXiaomiは、ハードウェアの設計からソフトウェアの画像処理まで、ライカの哲学をどうすればスマホで表現できるかを追求するべく、「Xiaomi×Leica 光学研究所」という開発拠点を設立するまでに至っている。アウトカメラのレンズは3眼で、内訳はメインカメラ（広角）、ライカ 200MP 望遠カメラ、超広角カメラという構成。メインカメラで特筆すべきは、5000万画素／F値1.67の1インチセンサー「Light Fusion 1050L」だ。超大型センサーで光をしっかり取り込むことができるのは、スペックから想像がつくが、17 Ultraでは加えて、白飛びを抑えるLOFIC技術を搭載することで、明暗差の激しいシーンで圧倒的な描写力を実現した。ライカ 200MP 望遠カメラは新開発の「可変式光学ズーム」を採用しているのがポイント。多くのスマホが固定焦点の3倍ズームや5倍ズームなどを別々に搭載し、デジタルズームで倍率を調整しているが、Xiaomi 17 Ultraは物理的にレンズ群がスライドする構造を取り入れた。これにより75～100mm（約3.2倍～4.3倍）でデジタルズームに頼ることなく調整することができ、範囲内であればどの倍率で撮影しても、デジタル劣化のない光学ズームによる撮影を可能にした。また、「2億画素」という超高画素の1／1.4インチ超大型センサーを搭載しているのも見逃せないポイントだ。17 Ultraには「Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro」という専用のアクセサリーがある。これはXiaomi 17 Ultraに取り付けることで、デジタルカメラのような操作感で撮影を可能にするもので、物理シャッターやズームレバー、設定を調整するカスタムダイヤルなどを備えている。装着は簡単で、スマホ本体のType-Cコネクタに差し込むだけ。Bluetooth接続などをする必要もない。さらに2000mAhのバッテリーを搭載しており、スマホ本体の予備バッテリーとしても機能する。デフォルトでは、スマホ本体のバッテリー残量が20％以下になると充電が開始されるように設定されている。本体とは別売りで公式サイト価格は1万9980円と決して安くはないのだが、17 Ultraならではの撮影体験を最大限に楽しむなら、合わせて使いたいアイテムだ。ここからは17 Ultraの作例を紹介しながら、その魅力を解説していきたい。カメラの凄さが明確にわかるのが、光と闇のコントラスト差がある夜景を撮影したときだ。最近のスマホはデジタル処理技術がすぐれているため、夜景を美しく描写する能力が底上げされているが、17 Ultraの夜景はデジタルを駆使した「作り込んだ」ものではなく、「見たまま」の感動をそのまま残してくれる。夜空をバックに観覧車を撮影した写真は、光が白飛びしたり、不自然に明るくなったりすることなく、そのままの階調で描写できている。デジタル処理をすると、特定の色が強調されすぎることがよくあるが、17 Ultraは繊細に描写しながら抑制も効いており、見たままの風景をしっかりと記録してくれた。撮影地は神奈川県のコスモワールド周辺だったのだが、当日はたまたま花火が上がっていた。予定していなかったので、シャッタースピードをいじる余裕もなく、通常モードで適当にシャッターを切ったのだが、それでも白飛びすることなく、光の尾がはっきりと見える十分に満足いく写真を撮影することができた。

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