日本の中古スマホは高品質？古いiPhoneの意外な使い道？専門店が語る「中古スマホ市場」の実態

ゲオモバイル神田駅南口店

藤巻さん

イメージも変化 中古スマホは「つなぎ」から幅広い層にマッチする商品に

藤巻さん

藤巻

プランも提案可能だけど ただ買うだけでもOK 単純明快な点も魅力

藤巻

中古スマホも「ジャパン・クオリティ」？ 観光客に人気なのはキレイだから

藤巻

藤巻

店内には未使用品も数多くラインアップしていた

いわゆる「1円スマホ」たちだろうか

10万円しないiPhone12～13が人気 10年落ちのスマホにも意外な使い道が！

藤巻

藤巻

藤巻

店内にはかなり古いiPhoneも並んでいる どれも手ごろな価格だ

藤巻

スマホ価格も高くなる 中古は新品市場の活性化あってのもの

藤巻

お得に買うなら中古スマホがいい？ 後編では選び方や人気モデルをチェック

取材したお店「ゲオモバイル神田駅南口店」



新生活シーズン。進学や就職を機にスマートフォン（スマホ）を買い替える人は多い。しかし、最近は端末価格が高くなっており、簡単に手が出せない。そんな中、リーズナブルな中古スマホが活況だ。今回は中古スマホ市場の現状を知るべく「ゲオモバイル神田駅南口店」に潜入。価格面や人気機種など、気になる部分をリサーチした。取材に対応してくれたのは、ゲオ ゲオ事業本部モバイル販売推進部のゼネラルマネージャー 藤巻亮さん。さっそく話を聞いてみよう。※価格は3月取材当時のものです。（以下敬称略） 中古のスマホって、もともとは壊れてしまったときに一時しのぎとして購入する「つなぎ」のイメージもあったかと思います。ただ、最近は変わりましたね。以前よりは、客層は幅広いですね。最近は、家族連れでお越しになるお客様もいらっしゃいます。入学に差し掛かって、お子さんに買い与えるために購入されることも多いんです。動画や音楽を楽しむだけ、ゲームを遊ぶだけ、など、特定の利用法に絞ったサブ機として購入する方も増えてきました。また、自営業の方、10人ほどの法人様がまとめて購入されるといったケースもかなりありますね。それはあるでしょうね。端末価格は軒並み上がっていますから。それと、通常のキャリアの契約だと、機種代金を分割で支払ったり、プラン込みで割引があったり、実際に端末自体にかかる代金が分かりにくいといった声も聞かれます。当社でもプラン込みでご提案は可能ですし、分かりやすいサービスプランの作成に努めているところですが、中古品が欲しいだけなら、端末を購入するだけ。単純で迷わないといった側面があります。それと、高い機種だと、観光で日本に来られたり、国内に住んでいる外国の方も購入されていきます。観光客ですと、お土産としても人気ですね。そうなんです。日本の中古スマホって、世界的に見ると、非常に状態が良いんですよ。はい。そこにはスマホを使うときの習慣が大きく関わっています。外国の場合だと、スマホを使うときにケースに入れないでそのまま使う人が多い。だから、中古品も、欠けていたり、凹んでいたり、状態が良くないことも多くなってしまうんです。ところが日本は、購入したスマホにケースを付けて使うのが一般的ですよね。だから、中古品でもキズや汚れが目立たないものが多いんです。そこは「ジャパン・クオリティ」といいますか、外国の方には驚かれる部分です。5～10万円台。このあたりが最も多いですね。基本的にはiPhoneが多いです。12～13は発売から年数が経っていることもあり、相場が5～8万円ほどに落ち着いています。一方、国内ではSEシリーズも人気です。こちらは2～3万円ほどになっています。はい、SEシリーズは価格の手頃さに加え、ホームボタンが搭載されており、そこが根強い人気の要因かなとみています。あと興味深いのは、iPhoneの中でも特に古いもの。例えばiPhone6なんて、非常に安価なんですが、こういった飲食店が多いエリアでは人気なんですよ。最近はレジにスマホを利用するお店も増えていますので、それ用のスマホとして活用することが多いみたいです。これであれば、高いスペックも必要ないですし、意外な古いスマホの使い方ですよね。PCでは、メモリーの価格高騰が話題となっています。おそらくですが、スマホも同様、さらなる値上がりの流れがくると思います。それによって、中古スマホを選択する人は今まで以上に増えるのではないでしょうか。ただ、中古スマホは一次流通である新品のスマホ市場があってこそのものです。買い替えのサイクルがしっかり回らない限りは、こちらに在庫が入ってきません。スマホを製造するメーカー様と同様、私たちも何とかお客様に商品を提供できるよう、努力を続けていきたいですね。以上、藤巻さんに中古スマホの現状についてレクチャーしてもらった。後編では、引き続き中古スマホの選び方や人気モデルについて詳しく解説してもらう（後日掲載予定）。住所：東京都千代田区鍛冶町2丁目1番1号 ズイホウビル1F営業時間：11～21時（買取受付は20時30分まで、SIM即日開通受付は19時まで）アクセス：JR神田駅 徒歩1分