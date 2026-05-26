自分だけの映画館をポケットに、XRグラス「VITURE Beast」がヨドバシとファミ通でXキャンペーン

「VITURE Beast」のキャンペーン開始

設定不要で使える次世代表示技術を搭載

VITURE Beast

三つの製品特徴

AIで日常の映像を立体映像に変換

大画面ゲーム体験が楽しめる

次世代XRデバイスを手がけるVITUREは、XRグラスのフラッグシップモデル「VITURE Beast」の認知拡大を目的に、ヨドバシカメラやファミ通と連携したXキャンペーンを5月25日に開始した。どこでも大画面体験を実現する魅力を、抽選プレゼントで体感できる機会となる。VITURE Beastは、モバイルXR領域で注目を集めるVITUREの最新モデルだ。価格は8万2880円。大画面、高精細、没入体験を兼ね備えた「XRグラスの完成形」を掲げている。最大の特徴は、58度の広視野角による迫力の映像体験。約4メートル先に174インチ相当の画面を表示できるため、自宅はもちろん、外出先でも「自分だけのシアター空間」が楽しめる。ソニー製マイクロOLEDディスプレーを採用し、明るさや鮮明さ、色再現に優れた映像表現を実現。独自技術「VisionPair」の搭載によって、画面を空間に固定することに加えて、頭の動きに追従するといった表示を専用機器なしで実現する。複雑な設定を必要とせず、グラス単体で空間表示が完結する。また、AIによる「Immersive 3D」によって通常の2D映像をリアルタイムで立体化し、映画や動画、ゲームを臨場感のある体験に変える。専用の3Dコンテンツを用意する必要がない点も大きなメリットで、日常的な動画視聴でも新しい価値を提供する。さらに、スマートフォンやPCだけでなく、Nintendo SwitchやPS5などにも接続が可能。別売りのドックを使えば、出張先や車内、ベッドの上など、場所を問わず大画面ゲーム体験が楽しめる。Xキャンペーンは、ファミ通がフォロー＆リポスト、ヨドバシがフォロー＆返信と、それぞれ応募条件が異なるが、いずれも抽選でVITURE Beastが当たる。最新XR体験を手に入れるチャンスだ。スマートフォンの次の時代を担うともいわれるXRデバイスの中でも、XRグラスのニーズが高まっている。「軽さ」「画質」「使いやすさ」を兼ね備えたVITURE Beastは、今後の普及拡大に向けて期待が高い。