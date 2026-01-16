AI機能に簡単アクセス フレーム着せ替え＆度付き対応 SOLOSのスマートオーディオグラス「AirGo3」

SOLOSのスマートオーディオグラス

オープンイヤー設計採用 度付きも選べるスマートグラス

AirGo3

指向性スピーカーで、クリアで聞き取りやすい

フレームの付け替えに対応

SOLOS Technologyは1月15日、スマートオーディオグラス「AirGo3」を全国のビックカメラ メガネ取り扱い各店、ビックカメラ・ドットコムで販売開始した。販売価格は3万9800円。新製品は、耳をふさがないオープンイヤー設計と、テンプル（つる）部分のタッチ操作を採用したスマートグラス。IP67相当の防水・防塵性能を有している。音声コンテンツを再生しながら、周囲の音や人の声を聞き取ることができ、テンプル部分のタッチ操作で、AI機能も利用可能。翻訳機能に対応し、相手の発言を聞き取りながら内容を翻訳するといったことも可能だ。フロントフレームは付け替えが可能（別売り）。シーンやコーディネートに合わせてデザインを変えて楽しめる。なお、ビックカメラ店舗では、度付きレンズの相談・対応も行う。視力に合わせてレンズを調整すれば、普段使いのメガネとして日常にも取り入れやすくなる。