スタイリッシュなデザインはそのままに4万円ちょっと Nothingのエントリースマホ「Phone（3a）Lite」

Nothingは1月15日9時、エントリーモデルのスマートフォン「Phone（3a）Lite」をNothing公式サイトと楽天モバイルで発売する。予約受付中だ。価格はRAM 8GB＋ストレージ128GBで4万2800円。新製品は、シンプルで軽く、使いやすく、Nothingならではのシースルーデザインを採用したスマートフォン。強化ガラスやアルミニウム製パーツを使い、Nothing独特のスタイルを継承している。IP54の防塵防滴性能を備える。CPUには、MediaTek社製 Dimensity 7300 Pro 5Gを採用。最大2.5GHzの8コアCPUとなっており、最大16GB相当のRAMで複数アプリの実行もスムーズだ。無線規格では、Wi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応する。ディスプレーは、約6.77インチの Flexible AMOLEDで解像度はFHD＋（2392×1080）。カメラには、1／1.57インチセンサーを採用した50MPメインカメラ、視野角119.5度の8MPウルトラワイドカメラ、最短撮影距離4センチのマクロカメラ、16MPフロントカメラの四つのシステムを採用。フラッグシップモデルのPhone（3）で導入されたTrueLens Engine 4.0も搭載し、演算アルゴリズムとAIによって高い画像処理能力を有している。バッテリー容量は5000mAh。通常使用で約2日間のバッテリー持続を実現し、5Wの有線リバース給電、33Wの高速充電も対応する。これにより、約20分で50％まで充電可能な計算だ。このほか、通知を知らせるGlyphライト、OSにはNothing OS 3.5などを備える。カラーは、ホワイトとブラックの2色で、楽天モバイル限定でレッドもラインアップする。