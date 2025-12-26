縦横65mm コンパクトなのに7つの機能がギュッと詰まった「7-IN-1マルチポートアダプター」

7つの機能が使えるコンパクトなポート

プリンストンは12月26日、カリフォルニア生まれのモバイルデバイス向けアクセサリーブランド「Satechi」からOn-the-Goシリーズ「7-IN-1マルチポートアダプター」（PST-POTG7C）を発売する。実売予想価格は9980円。Satechiは、カリフォルニア州サンディエゴに拠点を置くデバイスアクセサリーメーカーで世界2万5000以上の店舗で販売実績を持つ。On-the-Goシリーズは、どんな場所でもデジタルデバイスを便利に使えるよう、持ち運びに特化したプロダクトラインだ。新製品は、Power Delivery対応USB Type-Cポート、USB3.2 Type-Aポート×2、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、SD／microSDカードリーダーを備えた、7つの拡張機能を1台に集約した7-IN-1マルチポートアダプターだ。映像出力や周辺機器接続、データ読み込みから充電まで、スマホやタブレット、ノートPCの利便性をさらに高められる。また、本体はMagSafeに対応。iPhoneにはそのままダイレクトに装着可能となっており、非対応機種の場合でも、付属の3M両面テープ付きリングを使用することで背面に取り付けられる。サイズは、縦65mm×横65mm×高さ26.5mmとコンパクト。モバイルワークや移動の多いノマドワーカー、自宅や学校でノートPC・タブレットを活用する学生にとっても便利なモバイルアクセサリーとなっている。