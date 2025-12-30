スマホケースの「iFace」から有線イヤホンが登場 ケースとも色合わせできる

「iFace」から有線イヤホンが新登場

人気シリーズ「Reflection」とコーディネート可能 カラフルなイヤホン

iFace マイク付き ワイヤードイヤホン（3.5mmプラグ）

USB-Cモデル

人気シリーズ「Reflection」とコーディネートしても楽しい

Hameeが国内で展開しているモバイルアクセサリーブランド「iFace」は12月30日、「iFace マイク付き ワイヤードイヤホン」をiFace公式オンラインストアで発売する。カラーはホワイト、ベージュ、ペールブルー、ピンクの4色展開で、価格はUSB-Cモデルが1980円、3.5mmプラグモデルが1540円。iFace 原宿店、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱い開始となる。新製品は、充電不要で端子に接続するだけですぐに使える有線タイプのカナル型イヤホン。「iFace」の人気シリーズ「Reflection」とコーディネートを楽しめるカラーラインアップとなっている。φ10mmダイナミックドライバーを採用し、オリジナルイコライザーチューニングにより、低音から高音までバランスよく再生できる。また、マイク・リモコン付きで、再生・停止、通話応答、音量調節を手元で操作できる。端子は3.5mmプラグとUSB-Cの2タイプを用意し、用途に応じて選択可能。S／M／Lのシリコンイヤーキャップが付属し、コード長は約1.25m。フラットケーブル構造を採用し、絡まりにくい。