カメラ・イヤホン・トランシーバーがひとつになったスマートグラス「BleeqUp Ranger」

3つのデバイスを一つにしたスマートグラス

軽量設計でアウトドアで活躍 イヤホンやドライブレコーダーにもなる多機能性

BleeqUp Ranger

120度の超広角で撮影可能

耳を塞がないオープンイヤータイプ

風切り音も低減しクリアな通話が可能

リアルタイムで通話できるトランシーバー機能

YScopeは12月15日、同社が代理店を務めるスマートグラスブランド「BleeqUp」から、4-in-1 AIスポーツカメラグラスの新モデル「BleeqUp Ranger」を発売した。各種ECサイトや全国の家電量販店でも順次展開していく。価格は7万1500円。新製品は「サングラスにカメラ・イヤホン・トランシーバーを全部まとめたい」という声から誕生した4-in-1スポーツグラス。AIモーションカメラ、高品質オープンイヤーオーディオ、リアルタイムトランシーバー機能、そしてスマートコントロール機能を一つのグラスに詰め込んだ。これを使えば、サイクリング、ランニング、アウトドアなどを、安全に・楽しく・便利に楽しめるようになる。本体重量は49gと軽量で、IP54等級の防水・防塵性能、防風・耐衝撃性を備えた堅牢なフレーム構造を採用。搭載のUV400レンズには、撥油・疎水性コーティングが施され、クリアな視界を確保できる。本体の連続使用時間は最大で8時間。このほか、調整可能なノーズパッドや、簡単に交換可能なモジュラーレンズシステムを採用する。AIモーションカメラでは、標準構成で最大1時間の連続HDビデオ録画が可能。急ブレーキなどの危険な状況をAIによって検知し、その瞬間を自動で記録する「セーフティガード機能」を搭載しており、ドライブレコーダーのような使い方もできる。動画は、解像度が1080pで120度の超広角で撮影可能。手ブレ補正機能も使用できる。今後発売予定のBleeqUp Power Plusを追加すれば、録画時間は5時間に延長可能だ。オーディオ部分には4つの精密チューニングスピーカーと指向性オーディオ伝送技術を採用。周囲の音を遮断することなく、没入感のあるステレオサウンドを楽しめるほか、5つのマイクアレイで移動中でもクリアな音声コミュニケーションを実現する。トランシーバー機能も使用でき、オーディオ再生時間は最大48時間だ。