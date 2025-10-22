かけるだけで126型の大画面を体験 レノボのスマートグラス「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」

レノボから個人向けスマートグラスが登場

0.6型マイクロOLEDディスプレー採用のウェアラブルディスプレー。スピーカーやマイクも内蔵

Lenovo Legion Glasses（Gen2）

レノボ・ジャパンは10月24日、個人向けスマートグラス「Lenovo Legion Glasses（Gen2）」を公式オンラインストアで発売する。価格は5万5000円。Lenovo Legion Glasses（Gen2）は、USB Type-Cポート（DisplayPort Alternate Mode対応）を搭載したPC、タブレット、スマートフォン、ゲーム機などに接続すると、最大126型相当の大画面映像を体験できる軽量ウェアラブルディスプレー。デザインは、視線が見えにくいサングラスのようなデザインとなっており、プライバシーを確保している。重量は65gと軽量設計。サイズは、長さ169×奥行163×高さ50mmだ。フルHD解像度（1920×1080、片目）の0.6型マイクロOLEDディスプレーを採用し、輝度は最大800nit。98％DCI-P3の広色域で、リフレッシュレートは120Hzと、映画やゲームを鮮明かつ滑らかに楽しめるスペックを有している。このほか、外光を遮断する着脱可能なライトシールド、内蔵ステレオスピーカーとマイク、視力矯正用レンズフレームなどを備えており、幅広い用途で活用が可能だ。