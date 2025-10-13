Nintendo Switch 2向けのハブスタンドが登場 4つまでコントローラーなど接続可能

サイバーガジェット Switch 2向けスタンドを発売へ

話題のNintendo Switch 2向け！4つまでコントローラーなど接続可能

CYBER・USBハブスタンド 4ポート

（Switch 2用）

USB-Aポートを前面と背面に2つずつ設けた

サイバーガジェットは12月中旬に、Nintendo Switch 2用アクセサリーの新製品「CYBER・USBハブスタンド 4ポート（Switch 2用）」を発売する。参考価格は3850円。新製品は、USB-Aポートを前面と背面に2つずつ、計4つを搭載した、Switch 2用ハブスタンド。Switch 2用ProコントローラーやWebカメラなど、Switch 2対応のUSB機器を最大4つ接続できる。Type-CプラグをSwitch 2本体に接続すれば、Switch 2本体への給電も可能。また、そのままUSB-Aポートに周辺機器を接続すれば、Switch 2上でその機器を使用できる。使用しないときは充電スタンドとして役立つ。なお、スタンド部分は左右に最大45度まで向きを調整可能。