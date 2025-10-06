プロゲーマーのフィードバックを基に設計 ASUS ROGから左右対称の有線ゲーミングマウス

ASUS ROGブランドから有線ゲーミングマウスが登場

プロゲーマーのフィードバックを基に設計 1億回のクリックに耐えられる耐久性を実現

ROG Harpe Mini Core Gaming Mouse

「Harpe Ace Mini」の形状を継承 重量は52g

高精度光学センサーを採用

スイッチは自分好みに調整できる

インストール不要のGear Linkでデバイス設定可能

ASUS JAPANは10月10日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers」（ROG）から、左右対称デザインの有線ゲーミングマウス「ROG Harpe Mini Core Gaming Mouse」を発売する。新製品は、プロゲーマーのフィードバックを基に設計され、「Harpe Ace Mini」の形状を継承したモデル。重量は52gと軽量で、サイズは幅117×高さ63×厚さ37mm。競技シーンでもカジュアルなゲームプレーでも思い通りの操作を可能とする。センサーには、解像度1万2000DPIを発揮し誤差3％の高精度光学センサーを搭載。最大加速度は35G、トラッキング最大速度は300IPSとなっている。さらに、本体は3ピン機械式スイッチに対応。搭載スイッチは、1億回のクリックに耐えられる耐久性を実現したROG Micro Switch IIとなっているが、差し替えるだけで自分好みに調整が可能だ。デバイス設定には、インストール不要でブラウザから使用できるGear Linkを採用する。