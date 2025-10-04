ゲームを本気で楽しみたいなら！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/10/4

「BCNランキング」2025年9月22日～28日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VA249HG
VA249HG（ASUS）
2位 Nitro VG0
VG240YGbmipx（日本エイサー）
3位 AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）
4位 34M2C3500L/11
34M2C3500L/11（フィリップス）
5位 G242L E14
G242L E14（MSI）
6位 ZOWIE XL2540K
XL2540K（BenQジャパン）
7位 TUF Gaming VG259QR
VG259QR（ASUS）
8位 MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）
9位 AOC 24G4/11
24G4/11（TPV Technology）
9位 Koorui 23.8 Inch FHD Gaming Monitor
G2411P（HKC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
