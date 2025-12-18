環境省、リチウムイオン電池の火災防止強化で「コミックマーケット107」に出展！

「コミックマーケット107」の環境省ブースで行われる、

シール投票への参加者に特典としてプレゼントされる、オリジナルステッカーのイメージ

THE IDOLM@STER TM＆(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

「アイドルマスター ミリオンライブ！」の周防桃子さんと北沢志保さんが周知啓発

周防桃子さんの名刺風カード

北沢志保さんの名刺風カード

環境省は、「リチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーン」の一環として、12月30日・31日に東京ビッグサイト（東京都江東区）にて開催される「コミックマーケット107」に出展する。環境省の出展ブース名は「なくそう！リチウムイオン電池の火災！」で、同ブースではゲームコンテンツ「アイドルマスター ミリオンライブ！」とのコラボ広報として、「アイドルマスター ミリオンライブ！」のアイドルである周防桃子さんと北沢志保さんが、環境省LiBパートナーとしてリチウムイオン電池による火災防止の周知啓発を行う。あわせてブース内にはオリジナル衣装を着用した周防桃子さんと北沢志保さんの等身大パネルが登場し、写真撮影もできる。また、同ブースへの来場者には、特典として名刺風カードを2枚セット（周防桃子さんの名刺風カード×1枚、北沢志保さんの名刺風カード×1枚）でプレゼントする（どちらも1人各1枚まで）。さらに、周防桃子さんと北沢志保さんが登場するオリジナル4コマ漫画を展示するとともに、4コマ漫画を見てシール投票に参加すると、特典としてオリジナルステッカーがもらえる（1人1枚まで）。そのほかブース内では、周防桃子さんと北沢志保さんのボイス付き4コマ動画も放映される。