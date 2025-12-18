FUJIFILMのデジカメ「GFX100RF」が「fragment design」とコラボ 数量限定で抽選販売

FUJIFILM×fragment designのGFX100RFが登場

さらに所有欲を満たすデザインに fragment designも各部にあしらう

FUJIFILM GFX100RF FRAGMENT EDITION

光沢と黒の深みのある艶が際立つビジュアル

fragment designのロゴ

アクセサリー類にもロゴを配置

起動画面もfragment designの表示が浮かび上がる仕様

ストラップは一枚革で継ぎ目がない

コラボ限定の「FRGMT BW」

富士フイルムは、ラージフォーマットセンサー搭載のレンズ一体型デジタルカメラ「FUJIFILM GFX100RF」と藤原ヒロシ氏が主宰するデザインプロジェクト「fragment design」とのコラボレーションモデル「FUJIFILM GFX100RF FRAGMENT EDITION」を発表した。12月20日に公式ショッピングサイト「フジフイルムモール」で数量限定で予約販売する（抽選制）。価格は99万8000円。GFX100RFは、1億200万画素高速センサー「GFX 102MP CMOS II」と最新の高速画像処理エンジン「X-Processor 5」を搭載した、レンズ一体型デジタルカメラ。レンズ一体型ながら「GFXシリーズ」では最軽量となる、質量約735gを実現しており、ラージフォーマットの高画質をコンパクトボディーで体感できるのが特徴だ。コラボモデルは、藤原ヒロシ氏の監修の下、「GFX100RF」の所有欲を満たすデザインをさらに際立たせている。軍艦部のアルマイト処理に加え、特殊な研磨を徹底的に施すことで、鏡面のような光沢と黒の深みのある艶が際立つビジュアルを実現。ベースモデルの落ち着いた黒とは異なる質感となっており、同梱のレンズキャップ・レンズフード等各種パーツにも同様の仕上げを施し、統一感を高めている。また、カメラのグリップ部には、微細な凹凸と滑らかでマットな質感を併せ持つ新素材を採用。fragment designのロゴは軍艦部やカメラ前面、レンズフードなどの細部にレイアウト。上質でありながらも、ストリートシーンに自然に溶け込むデザインに仕上がっている。なお、コラボモデルには限定のフィルムシミュレーションレシピ「FRGMT BW」を搭載。「ACROS」をベースに画質設定をプリセットしたもので、コントラストが強く、粒状感のある印象的な白黒写真が撮影できる。