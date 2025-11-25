パナソニック、fragmentとコラボした限定モデルの「ラムダッシュ パームイン」

ラムダッシュ パームイン - fragment edition

日常の所作をスタイルへと昇華させる試み

深みのあるブラックに艶をまとった本体

fragmentのロゴ入りケースが付属

シンプルな造形ながら高級感が漂うパッケージ

シリアルナンバーの刻印イメージ

手のひらサイズのコンパクトな

本体に5枚刃テクノロジーを搭載

パナソニックは12月1日に、藤原ヒロシ氏が主宰するfragment（フラグメント）とコラボレーションした、電気シェーバー「ラムダッシュ パームイン」の特別仕様モデル「ラムダッシュ パームイン - fragment edition」（ES-PVHF）を、公式オンラインショップ「Panasonic Store Plus」やPanasonic Beauty OMOTESANDO（東京都渋谷区）にて販売する。価格はオープンで、「Panasonic Store Plus」での価格は3万9600円。「ラムダッシュ パームイン - fragment edition」は、単なる道具を超えて日常の所作をスタイルへと昇華させる試みとして発売される。本体は、深みのあるブラックに艶をまとっており、光を受けるたびに滑らかな曲線が際立って、無駄を削ぎ落としたフォルムに洗練された存在感を宿す。表面には、fragmentを象徴する稲妻が刻み込まれ、静かなアクセントとして確かな個性を与える。手に馴染む心地よいグリップ感を実現し、fragmentロゴが浮かび上がるケースが付属する。パッケージは光を受けるたびに繊細な反射を見せ、シンプルな造形ながら高級感を放つ。本体には、シリアルナンバーが刻印される。手のひらサイズながら5枚刃テクノロジーによって、指先で肌状態を感じつつ、なでるように剃る新感覚シェービングを楽しめる。空間・暮らしになじむデザインを採用することで、自宅でも外出先でもあらゆるシーンで活躍し、USB充電に対応している。なお、「Panasonic Store Plus」では11月26日10時に予約受け付けが開始される。また、Panasonic Beauty OMOTESANDOでは、店頭販売枠の当選者（30名）のみ購入できる。