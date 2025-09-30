パナソニック、大ヒット「パームイン」の心臓部・彦根工場を公開

「ラムダッシュ パームイン」70周年記念モデル

パナソニックはこのほど、「シェーバー事業70周年」の事業戦略セミナーを開催。大ヒットしている小型シェーバー「ラムダッシュ パームイン」のマザー工場である彦根工場を報道陣に公開した。今回初めて公開する製造工程も複数あった。シェーバーのイメージを覆したパームインの開発に至るまでの苦労や事業戦略と合わせて紹介しよう。パナソニックのビューティ・パーソナルケア事業部は、シェーバーやドライヤーなどを製造する。彦根工場は、高級モデルのシェーバーの開発から金型製作、部品成形、製品組み立てまで一気通貫で行う。1962年に操業を開始。シェーバーの生産能力は、年間180万台規模を誇る。ほかに中国・広州に準マザー工場として、標準モデルのシェーバーを生産する拠点がある。年間270万台規模を誇る。国内シェーバー市場全体では2021年から台数ベースで伸長しており、24年に600万台を突破。25年はさらに上回る見通し。金額ベースでも24年に500億円を突破。25年は600億円に迫る勢いで過去最高を記録する見通しだ。中でも、パナソニックにおける24年の販売金額は前年比135％の二桁成長を実現。その多くをパームインがけん引している。好調な要因について、くらしアプライアンス社常務でビューティ・パーソナルケア事業部の南波嘉行事業部長は次の三つを挙げる。「従来にないデザインが（消費者の）所有欲を刺激し、SNSで見せたくなる若い層に評価いただいています。二つめはライフスタイルが変化し、身だしなみに対する感度の向上、移動中や出先などでのモビリティーツールとしての需要が拡大しています。三つめは新規需要の創出です。これまでの男性中心だった市場に、女性や若者層の需要が増えるとともに、2台目需要やプレゼントなど新たな需要を生み出しています」。好調なシェーバー事業環境だが、業界に先駆けて小型シェーバー「パームイン」を23年に発売するまでには、社内ではさまざまな議論があったという。まずは、既存製品とのバッティングだ。「従来の高機能タイプの6枚刃や5枚刃モデルを否定するのではないか」といった声も上がったという。しかし、南波事業部長は「新たな提案をしていかなければ、常に新たなライフスタイルや価値観を持つお客様にお役立ちできないという強い思いから、パームインの開発を決断しました」と振り返る。また、パナソニックには70年に及ぶ事業で培ってきた顧客インサイトを深堀りできる強みがある。顧客の潜在ニーズを掘り当てるために、これまで培ってきた顧客のニーズや志向、ライフスタイルを研究しながら、同社のデザイナーや技術者が新たな発想を生み出し、顧客に問いかける活動をしてきた。パームインのときは、「（顧客インサイトのモニターに）デザインモックを見せたところ、『これは新しいね』『面白いね』『おー！』という驚きの声が上がり、事業化への決心につながりました」と南波事業部長は語る。では、パームインの心臓部である彦根工場で、初公開された試験工程を見ていこう。まず最初は、転倒試験工程。パームインは手に収まるほど小さいため、落としたり転がったりしたときの堅牢性や耐久性が求められる。デザインはいいけど、すぐに壊れてしまうことはあってはならないのだ。工程では、パームインを載せた左右のテーブルが上下に動きながら、パームインを回転させたり、落としたりする。従来のシェーバーより格段に小さい本体に、部品や小さな基板を詰め込んでいるが、過酷な環境下でもシェーバーとしての高性能を維持しなければならない。次は、パームイン以外の製品で実施するスイング寿命試験。独自技術である「密着5Dヘッド」という、ヘッド部が360°全方位に傾き自在に動くリニアモーターのサスペンションの寿命を試験する工程だ。ヘッド部を上下に動かすだけでなく、独自の方向にも動かしながら試験する。試験工程の最後が、パームイン以外の製品で実施する流水試験。流水試験機に複数台のシェーバーを入れて、あらゆる方向から水を噴射させて試験する。1981年に世界初の防水シェーバーを発売したパナソニックのこだわりの試験だ。

