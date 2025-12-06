観光できない京都出張だけど馬籠宿でリフレッシュ！ クラウドで叶える自由な働き方

馬籠宿は古い宿場町が残る

インバウンドにも人気の観光地

今回は秋の京都 といっても郊外なので普通の街です

京都駅の八条口

寺社があるわけでもなく、ごく普通の街です

宿泊は京都ではなく大津 ますます観光から離れていく

京都のタリーズで飲んだ宇治抹茶ラテ

今回唯一の京都の味です(笑)

仕事帰りに中津川へ立ち寄る 翌日は馬籠宿に

馬籠宿で栗きんとんを食べ歩き

小さな一口サイズです

クラウドツールを活用すれば全国どこでも働ける

仕事は全てクラウドツールで

どこでも働くことができます

玉利裕重（たまさん）

八ヶ岳南麓のひとり法人（合同会社TMR）代表。外資系IT企業からのんびり田舎暮らしへ。小淵沢で小さなコワーキングスペース「ヤツクルベース」の開業準備中です。「田舎でのんびり起業」を目指すビジネスコミュニティ「ヤツビジ」も運営中。お問合せ・ご相談はこちらのメールへどうぞ（ contact@tmr-llc.jp ）

【デジタルギアを連れてワーケーションしよう！・11】秋の京都に出かけてきました。といっても、今回はフルにお仕事で観光の時間は全くなし。しかも京都の郊外なので京都らしさは全く感じることができませんでした。そこで帰り道に中津川・馬籠宿に立ち寄り。そこではたっぷり秋を堪能できました。11月、秋真っ盛りの中、京都へ出かけてきました。といっても紅葉の清水寺とか嵐山を楽しんできたわけではありません。IT研修講師のお仕事を頂戴したので出張です。京都のIT企業に対する営業研修。クラウドとかセキュリティーに関する2日間コースです。八ヶ岳から京都に行くとしたら東京経由で新幹線、もしくは特急しなので名古屋経由。いずれも4時間くらいかかります。だったら車で行ってもそんなに変わらないよね、ということで今回は自分で運転していくことにしました。2日間も京都にいるんだから、ちょっと観光に出かけるにも車があった方が便利でしょうし。その後クライアント様のオフィスに出向いたのですが、京都駅からさらに地下鉄で数駅離れます。駅の近くにあるのは倉庫や工場、オフィスビルなど。そこは「京都」という言葉でイメージする古都ではなく、ごく普通の街。観光地ではない地方都市としての京都でした。そして実は今回宿泊したのは京都ではなくお隣・滋賀県の大津なんです。というのも11月の京都は紅葉のピーク。世界中の観光客から大人気ですからホテルもなかなか取れません。やっと空いているホテルを見つけたと思ったらすごく高級なところ。いや、さすがにちょっと手が出ません。で、少し離れたところでリーズナブルな宿はないか探してみたところ、大津駅周辺のホテルを見つけました。大津駅と京都駅はJRで2駅。わずか10分なんです。これは下手に京都市内の不便な場所のホテルよりも便利ですね。しかも電車も朝は数分おきにあるのでホテルからクライアント様のオフィスへの出勤にも不便はありません。というわけで今回は大津に泊まって京都郊外へ出勤です。朝からクライアント様のオフィスで研修。ランチも近くのコンビニ弁当。夜はオフィス近くの居酒屋で懇親会。懇親会の後は大津へ帰るので京都の街へ出かける時間はまったくありません。強いて京都らしい体験といえばタリーズで宇治抹茶ラテ(抹茶増量)を飲んだくらい。まあ全国どこのタリーズでも同じ味だと思いますけど。あ、あと京都駅で生八つ橋を買ってホテルで食べました。京都の思い出はこれにて終了、です。無事2日間の研修も終了。夕方暗くなり始めてから八ヶ岳への帰路に就きます。とはいえ京都から5時間近くのロングドライブ。八ヶ岳に着くのは深夜になってしまいます。1日研修講師を勤めたあとの運転は辛いので途中で1泊することにしました。「どうせなら少し観光もしたいな。ちょうど中間あたりで観光も楽しめるところはどこだろう？」と調べて中津川に泊まることにしました。最近インバウンド観光客に人気の馬籠宿がすぐ近くにあります。中津川には20時頃の到着。ホテルにチェックインしたら近くの居酒屋に出かけます。地酒とツマミを味わって、締めは中津川名物(らしい)しょうゆたれカツ丼。今回の旅でやっとご当地メニューを味わうことができました。翌日は朝から馬籠宿へ。中津川からは車で30分もかからない距離です。午前中だったからか駐車場にもすんなり停められました。さっそく宿場町を散策します。周囲の景色は山。ビルなどが目に入らないのもいいですね。昼が近づくにつれだんだん観光客も増えてきます。さすがインバウンド観光客人気スポット。半分以上は外国人観光客です。五平餅や栗きんとんなどの名物を食べ歩きしながら古い街並みを楽しみます。京都や鎌倉ほどのオーバーツーリズムでもないので食べ歩きも迷惑にはなっていない様子です。適度な人気、というのが居心地いいですね。人気といえば馬籠宿から隣の妻籠宿まで旧中山道を歩くハイキングコース（約8km）も人気です。山道を歩くのは楽しそうですが、今回は車旅。再び馬籠に戻ってこなくてはいけません。革靴できていたこともあってハイキングは諦めて宿場町散策だけを楽しみました。今回のように全国あちこち飛び回って仕事をしていると、「どうして家の外でも同じように働けるのか？」と質問を受けることがあります。僕は基本的にクラウドツール（SaaS）で仕事をしているので働く場所を選ばないんです。主に利用しているのはGoogle WorkspaceとHubSpot。ちょっとしたコンテンツ作成はCanva。オンライン会議はGoogle MeetやZoom。請求書などの処理はfreee。今はクラウドツールだけで仕事を完結できます。ChatGPTやGeminiなどの生成AIもブラウザーで利用するのでどこでも使えますしね。ほんと便利になりました。特にGoogle WorkspaceはクラウドファーストなツールなのでPCローカルに保存する必要もありません。家のWindowsで途中までやってた作業を外出先でMacBookを開いてもそのまま続けることができます。Microsoft Officeもクラウド化が進んでますが、まだGoogleと比べるとローカル保存が必要なケースが多い印象。僕のように複数のPCやタブレット端末を使って、場所も移動が多い働き方だとGoogle Workspaceの方が便利だと思います。（TMR・玉利裕重）