年末年始は水道修理の料金トラブルに注意！セーフリーが信頼できる6社をアワードで発表

SAFELYは12月8日に、同社の運営する「水道修理のセーフリー」に掲載されている全国2800超の事業者の中から、特に顧客から高い評価を得た6社を選出・表彰する、「セーフリーアワード2025」を開催した。「水道修理のセーフリー」では、トイレやキッチンなどの水まわりトラブルに、迅速かつ丁寧に対応する優良事業者を紹介しており、「セーフリーアワード」は水道修理業界における優良事業者を顕彰することで、利用者が安心して依頼できる環境を広げる取り組みとして開催されている。口コミ評価、料金の透明性、対応品質、事後フォローといった複数の観点から総合的に審査を行って、誠実で信頼性の高いサービスを提供する事業者を選定した。「セーフリーアワード2025」では、金賞に水8、銀賞にCareホーム's、銅賞に東京ガスが選ばれている。今回から新設された特別賞のうち、顧客満足推進賞にはミズのホットライン、心を動かす返信賞には工藤水道、リアルボイス賞には水設サービスが選ばれた。受賞事業者には、公式トロフィーと認定バッジが授与されるとともに、「セーフリーアワード2025」特設サイトにて詳細が公開されている。