声や音が聞こえにくくなったと感じている人に朗報！　NTTソノリティが新開発のオープンイヤー型集音器で聞こえにくさを解消

「耳スピ」としてオープンイヤー型イヤホン『nwm』を展開するNTTソノリティは、新ブランド『cocoe（ココエ）』の立ち上げに伴い、新ブランド発表会を開催。その第一弾製品は、クラウドファンディングのプロジェクトとして展開すると発表した。NTTソノリティは先般、新ブランド『cocoe』の発表会を開催。当日は親会社であるNTTの大西佐知子常務取締役が登壇し、NTTグループの音声に対するこれまでの取り組みと新ブランド立ち上げの背景について語った。65歳以上の人口は2025年で3619万人。人口に占める割合は29.4％だ。国内の高齢化は進行しており、2040年の65歳以上人口が占める割合は34.8％、つまり3人に1人が65歳以上になると予測されている。加齢が引き起こす問題の一つに聞こえ方がある。日本補聴器工業会がまとめたJapanTrak調査報告によると、国内では推定で1430万人が難聴者という。さらに65歳未満でも難聴、もしくは難聴と思っているのは約10人に1人と報告されている。難聴者は非常に多いが、前述の調査報告では補聴器を所有している難聴者の割合は約15％。普及は進んでいないのが実情だ。大西常務は「NTTグループでは半世紀以上にわたって音に関する研究開発を続けてきました。その培ってきた技術を活かして、聞こえづらくなってきた方々へもう一度、音を耳元へお届けするため、新しいブランド『cocoe』を発表します」と述べた。続いて登壇したNTTソノリティの坂井博代表取締役社長は、大西氏が話した難聴者の補聴器普及率を受けて「難聴の自覚症状があっても補聴器を使用しない理由としては、『（補聴器を付けるのが）わずらわしい』、『難聴がそれほどひどくない』、『（補聴器を導入する）経済的な余裕がない』など、さまざまな要因があります」と述べた。その一方でNTTドコモ モバイル社会研究所の調査によると、60代のSNS利用率は直近4年間で41％から80％に増加。自分から発信したり、人や社会とのつながりを持ち続けたりするアクティブな大人が増えているという。難聴者の聞こえをサポートできれば毎日が楽しくアクティブに過ごせるようになり、QOL（生活の質）も向上する。しかし、補聴器の導入には前述のようなハードルもあるのが実情だ。坂井社長は「そこで、オープンイヤー型イヤホンの開発を行ってきた当社が、今のシニアに新しい聞こえの選択肢を届けられないかと考え、オープンイヤーと集音器を掛け合わせた新しいカテゴリーに挑戦することを決めました」と語った。その挑戦が、新ブランドのcocoeである。cocoeの第一弾製品は、ワイヤレスオープンイヤー型集音器の「cocoe Ear（ココエイヤー）」。耳をふさがないオープンイヤー型のため、周囲の音を遮断するのではなく周囲の音と共存する。また、集音のみに特化しているわけではなく、ワイヤレスイヤホンとしても利用が可能。カラーラインアップはブラックとベージュ、ホワイトの3色だ。製品開発においては約50名にヒアリングを行い、開発の当初から操作感や使用感、デザインにいたるまで何度もテストを重ねてきたという。坂井社長は「NTTの特許技術と当社が培ってきたオープンイヤー型開発のノウハウを掛け合わせて、音漏れを抑えながら自然な聞こえと装着感を両立させました」と語る。主な特徴は3点。1点目は耳をふさがず、聞こえている音はそのままで足りない音を補う。2点目は日常生活に溶け込んで、必要な時にサッと使えること。3点目はテレビの視聴時に最適な音量で聞こえるためのデバイスとの連携だ。1点目の聞こえている音はそのままで、足りない音を補うとはどのようなことか。前職は補聴器メーカーで開発を担当していたというNTTソノリティの中野達也cocoeプロダクトマネージャーは次のように解説する。「人は加齢によって高い音が聞こえにくくなってきますが、低い音はそれほど影響を受けません。cocoe Earは低い音はそのまま耳に届け、高い音を増幅します。つまり、直接音と増幅音のハイブリッドで自然な聞こえ方を実現しています」中野プロダクトマネージャーによると、ハイブリッドの直接音はまだしも、マイクを利用した集音では2つの課題があったという。一つはマイクから入ってきた音を音声信号として処理して増幅し、スピーカーから出力するまでのレイテンシー、つまり遅延だ。もう一つはスピーカーから出た音を再びマイクが拾ってしまうことで発生するハウリングである。前者に対しては音声処理に高性能チップを採用し、わずか約0.0025秒の遅延にとどめた。後者は音漏れを抑制するNTTの特許技術である「PSZ」にハウリングを低減する構造設計と、ハウリングを抑制するための音声処理のチューニングを組み合わせて解決したと中野プロダクトマネージャーは解説する。特徴の2点目については本体にメインとボリュームの物理ボタンを採用し、ボタンを押すことによって集音のオン／オフや音量調整ができる。充電ケースから取り出して耳に装着すると自動でスイッチがオンになり、集音が必要なときと不要なときはボタンを押すだけで切り替えることが可能だ。さらに「耳に装着すると、どこにボタンがあるのかが分かりにくいという方のためにスマートフォンでも操作できるよう、シンプルで使いやすいcocoe Connectアプリもありますので、音量調整などはスマートフォンでもできます」という。また、同梱の着脱式ネックストラップを付けると、使わないときは首周りに掛けておくことができるので、イヤホンの落下に伴う紛失防止にも役立つ。

