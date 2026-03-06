1本で6通り！ 増え続けるデバイスをカバーする100W急速充電の「巻き取り式マルチケーブル」

3in2巻き取り式マルチ充電ケーブル

巻き取り式なのに片手で伸ばせる！ 新設計で使いやすさを実現

6in1設計を採用

片手で伸ばせる

急速充電が可能

充電しながら高速転送

5段階で調整が可能

スマートフォン（スマホ）、タブレット端末、PCなど、デジタルデバイスが生活に欠かせない今、複数ケーブルを持ち歩く煩わしさを解消するアイテムが登場した。L＆Lライブリーライフは、6in1対応で最大100W急速充電の「3in2巻き取り式マルチ充電ケーブル」を発売した。価格は1380円。日常で使うデバイスは増加の一途をたどっている一方、「ケーブルがバッグで絡まる」「種類が多くて忘れがち」「充電環境がごちゃつく」といった悩みが多い。3in2巻き取り式マルチ充電ケーブルは、USB Type-C／Lightning／Micro USBに対応した6in1設計を採用。1本で複数デバイスの充電に対応する。外出先はもちろん、オフィスや自宅でもケーブルの断捨離を実現する。従来の巻き取りケーブルは「両端を同時に引かないと出てこない」構造が一般的だった。3in2巻き取り式マルチ充電ケーブルは、左右同時でも片側でも引き出せるという新構造を採用。片手でサッと伸ばして使え、スムーズに巻き取ることができる。車内やデスク、バッグの中でも絡まりにくく、ストレスのない充電環境が整う。USB Type-C接続時は最大100Wの急速充電が可能。スマホはもちろん、タブレット端末やノートPCも短時間で充電できる。最大480Mbpsのデータ転送にも対応し、仕事でのファイルコピー、写真や動画をスムーズに移行できる。ケーブルの長さは5段階で調整が可能。デスク上で短く使ったり、車内で長く伸ばしたり、ニーズに合わせて適した長さにできる。3in2巻き取り式急速充電ケーブルは、「出張・旅行時の荷物を軽量化」「モバイルバッテリーとの相性抜群」「車内で家族のデバイスをまとめて充電」「在宅ワークのデスクをスッキリ整理」など、さまざまな場面で活躍する万能ケーブルといえる。