約135g 手のひらサイズに折りたためるアルミ製ノートPCスタンド エレコムから

新製品

2026/05/26 06:00

　エレコムは5月下旬に、手のひらサイズに折りたためるノートPCスタンド「PCA-LTSCASSV」を発売した。価格は3980円。

高さ・角度調整も可能 タブレットにも使える

PCA-LTSCASSV

　新製品は、コンパクトに折りたたむことができ、約135gの軽量設計を採用した持ち運びに便利なノートPCスタンド。
 
コンパクトに折りたためる

　高さ・角度が6段階調整でき、対応サイズは15.6インチまで。タブレットスタンドとしても機能する。
 
角度調整が可能

　本体には、堅牢なアルミ合金を採用。熱伝導性が高く、底面をふさがない構造で放熱効果にも優れている。機器接触部にはシリコンゴム、底部にはゴム脚を設け、滑りにくく、キズも防止できる。
 
底面をふさがない
 
シリコンゴムとゴム脚を採用

　このほか、持ち運びに便利な収納ケースが付属する。
持ち運びに便利な収納ケース
ギャラリーページ

注目の記事

外部リンク