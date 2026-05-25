ケーブル忘れを解消する新発想、スマホを持ち運べて充電できる「ショルダーストラップケーブル」

ショルダーストラップケーブル

（TH339CC15C）

ストラップと充電ケーブルが一体化

スマホを肩にかけて持ち運べる

ケーブルの長さは約150cm

デザインはシンプル

（写真はライトブルー）

スマートフォン（スマホ）の持ち運びと充電を1本で両立する、ありそうでなかった新製品が登場した。多摩電子工業は、ショルダーストラップとUSB Type-Cケーブルを一体化した「ショルダーストラップケーブル」を発売した。価格は1848円。外出時の利便性を大きく向上させるアイテムだ。新製品は、ショルダーストラップと充電／データ転送に対応したUSB Type-Cケーブルを一体化。スマホを肩にかけて持ち運びながら、充電やデータ転送ができる。「ケーブルを持ち歩く」「ストラップを付ける」といった複数の手間を一つに集約。外出時のケーブル忘れを防ぐと同時に、スマホの落下防止にもつながる。ケーブルは約150cmと余裕のある長さで、バッグに入れたままでも接続が可能。移動中や外出先でもストレスなく充電できる。USB2.0準拠で最大480Mbpsのデータ転送に対応。日常的なデータのやり取りにも十分活用できる。デザインはシンプルで主張しすぎず、日常のコーディネートになじむ。カラーはアイボリー、ブラック、ライトブルーの3色展開で、ファッションアイテムとしても取り入れやすい。通勤や通学はもちろん、旅行やフェス、テーマパークなど、長時間の外出でも活躍。スマホをすぐ使える状態で持ち運べるため、利便性と安心感を同時に提供する。「持ち歩く×すぐ充電」という新しいスタイルを実現するアイテムとして、定番になる可能性もある。