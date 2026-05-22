登山・結婚式・スポーツの撮影に最適、万能ストラップの新モデル

BLACKRAPID スポーツ X レフト

エクストラコンフォート

腰位置スタンバイで瞬時に撮影

ハクバ写真産業は5月21日に、カメラアクセサリーブランド「ブラックラピッド（BLACKRAPID）」から、カメラ用ストラップ「BLACKRAPID（ブラックラピッド） スポーツ X レフト エクストラコンフォート」をリニューアル発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は2万3800円。「BLACKRAPID スポーツ X レフト エクストラコンフォート」は、「BLACKRAPID」のベストセラーカメラスリングである「スポーツ」の左利き用バージョン。一眼カメラを斜め掛けで携行できるので、重さを首ではなく肩に効果的に分散させられる。また、カメラを常に左腰でスタンバイして、必要な瞬間に素早く引き上げてシャッターを切る速写スタイルによって、長時間でも快適に保てる設計となっている。今回のリニューアルにあたっては、さらなる快適なフィット感を実現する「eXtra」パッドが追加された。「eXtra」パッドのクッションは、斜め掛けで分散されたカメラの重量を支える肩への負担をさらに軽減してくれるので、長時間の撮影における疲労を抑えられる。登山から結婚式、超望遠レンズから短焦点レンズと、あらゆるシーンや機材に対応しており、軽量素材と特許取得の高耐久パーツを採用することで、ストラップの存在が気にならず、瞬間を捉えることへの集中が可能になる。