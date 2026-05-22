その寝苦しさ、もう終わり。「ひんやり×清潔」を叶える新寝具

AG-COOL

夏でも快適なひんやり設計

「ひんやり面」と「ワッフル生地面」を

使い分けられるリバーシブル仕様

本体四隅のゴムバンドを使用した、マットレスへの取り付けイメージ

4色のカラーバリエーションを用意 （上から）

マリンネイビー、アイスグレー、フロストブルー、エクルベージュ

タンスのゲンは5月20日に、接触冷感生地に銀イオン加工を施すことで、清潔で快適な睡眠を実現するリバーシブル仕様の敷パッド「AG-COOL」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、マリンネイビー、フロストブルー、アイスグレー、エクルベージュの4色。価格は、シングルが1799円、セミダブルが2222円、ダブルが2599円。「AG-COOL」は、接触冷感生地を使用した「ひんやり面」と、さらっとした肌触りの「ワッフル生地面」を備えたリバーシブル仕様の敷パッド。接触冷感生地には、幅広い細菌やウイルスに対して高い抗菌効果が認められている銀イオン抗菌加工を施している。また、ニオイの原因菌も抑制するため、梅雨時期に発生しやすい生乾き臭や寝汗によるニオイ対策にも役立つ。洗濯耐久性にも優れており、30回洗濯後も高い効果が維持される。「ひんやり面」はQ-max（最大熱吸収速度）が高く、暑さで寝苦しい夜でもひんやりとした快適な寝心地を感じられる。「ワッフル生地面」は、表面の凹凸で肌との接触面が少ないので汗をかいてもべたつきにくく、吸水速乾性にも優れているため快適な寝心地が続く。「ひんやり面」と「ワッフル生地面」を気温に合わせて使い分けることで、春先から秋口まで使える。本体の四隅にはゴムバンドを備えており、厚さ25cmまでのマットレスに取り付けられる。なお、厚生労働省が定める乳幼児用製品の基準値をクリアしており、ホルムアルデヒドの検出量も限りなくゼロに近いので、小さな子どもや肌が敏感な人でも安心して使用できる。