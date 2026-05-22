“ゴリラ級圧力”で脚スッキリ！ 着圧ソックスの最強モデル

着圧感をさらに強化した着圧ソックス

「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」が登場

圧力29％アップのインパクト

部位ごとの圧力調整によって、

「ベビーゴリラのひとつかみ」と比較して圧力を29％強化

めくって指先を出せるのでムレや暑さが軽減

ふくらはぎ中央部にはゴリラの手形をイメージした独自の編みパターン（左）、

履き口にはスーパーゴリラのワンポイントマークを施した

「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」のパッケージ

「スーパーゴリラのひとつかみ」との併用イメージ

ドウシシャは5月20日に、着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」から、さらに強い着圧感を実現した「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」（SGS-26BK）の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。サイズは、M（22～24cm）、L（23～25cm）の2種類。どちらも価格は2420円。「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」は、「ベビーゴリラのひとつかみ」から寄せられた、「より強い着圧感が好み」「もっとしっかりケアしたい」といった声をもとに、よりパワフルな履き心地を追求して開発された着圧ソックス。足首に近い部分は28hPa、ふくらはぎ中央部は22hPa、膝に近い部分は17hPaと、部位ごとに圧力を調整することで、「ベビーゴリラのひとつかみ」と比較して圧力を29％強化した、パワフルな着圧設計を採用している。下から上へ段階的に圧をかけることによって、足を包み込むような履き心地を実現した。しっかり足をケアしたい人や、より強い着圧感が好みの人に適しており、まるでスーパーベビーゴリラに力強く掴まれているような「痛きもちイイ」感覚を味わえる。あわせて、医療用ソックスから着想を得た、めくって指先を出せる構造を採用しており、不快なムレや暑さの軽減を可能にした。リラックスタイムだけでなく、就寝時でも快適に着用でき、眠っている間もしっかり着圧して足をケアしてくれる。ふくらはぎ中央部に、ゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンを施すことで、まるでゴリラに掴まれているようなデザインに仕上げた。さらに、履き口にはスーパーゴリラのワンポイントマークを付けており、マークはそれぞれ片側のみに配置しているため、左右を区別する際にも役立つ。また、パッケージには、スーパーベビーゴリラのイラストが描かれている。なお「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」は、同社のふくらはぎケア家電「スーパーゴリラのひとつかみ」との併用が推奨される。「スーパーベビーゴリラのひとつかみ」のゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンによって、ふくらはぎを持ち上げるように支えて、「スーパーゴリラのひとつかみ」でふくらはぎを掴むことで、よりスッキリとした履き心地を楽しめる。