ひんやり接触冷感の夏バージョン、着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ夏」

着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」の

夏バージョンが登場

SNSで話題の「ひとつかみ」が涼しくなって帰ってきた

着用イメージ

ゴリラの手形をイメージした、

ふくらはぎ中央部の編みパターン

「ゴリラのひとつかみ」との併用イメージ

部位ごとに圧が異なる着圧設計を採用

履き口のゴリラのワンポイントマークで、

左右を区別しやすい

「ベビーゴリラのひとつかみ夏」のパッケージ

ドウシシャは4月20日に、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ夏」の販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始した。サイズは、M（22～24cm）とL（23～25cm）の2種類。どちらも価格は2178円。今回、販売が開始された「ベビーゴリラのひとつかみ夏」は、2025年9月に発売されてSNSで話題になった、ベビーゴリラに掴まれているような感覚の着圧ソックス「ベビーゴリラのひとつかみ」の夏バージョン。本体に、ひんやりとした肌触りの接触冷感素材を採用するとともに、熱を逃しやすい素材と通気性のよい編み方にすることで、着圧設計ながら蒸れにくく、快適な履き心地を実現した。つま先部分は指を出せる仕様なので熱がこもりにくく、暑い季節の就寝時でも快適に着用できる。ふくらはぎ中央部には、ゴリラの手形をイメージした独自の編みパターンを施しており、まるでゴリラに掴まれているようなデザインとなっている。さらに、ふくらはぎ中央部に施された編みパターンでふくらはぎを上に持ち上げて、ドウシシャが販売しているふくらはぎケア家電「ゴリラのひとつかみ」でふくらはぎを掴めば、ソックスを脱いだ時にさらなるスッキリ感が得られる。部位ごとに圧を変えた着圧設計によって、足首に近い部分は21hPa、ふくらはぎ中央部は17hPa、膝に近い部分は13hPaと上から下にかけてより強い圧をかけられ、脱いだ後のスッキリ感を演出する。そのほか、履き口に付いているゴリラのワンポイントマークは、デザインのアクセントとしてはもちろん、それぞれ片側のみに配置されているため、左右を区別するのに役立つ。パッケージには、夏らしくこんがり日焼けしたベビーゴリラのイラストが描かれている。