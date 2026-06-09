重量1kg切りで15万円台から Acerの薄型軽量ノートPC「Swift Air 14」

ボディーにマグネシウムアルミ合金を採用 有機ELディスプレーで表示もきれい

「Acer Swift Air 14」シリーズから新モデル

本体イメージ

A4サイズのバッグにも収まりやすい

OLED（有機EL）パネルを採用

便利なCopilotキー

日本エイサーは6月5日、14インチノートPC「Acer Swift Air 14」シリーズから「SFA14-51M-N56Y」「SFA14-51M-N76Y」を、Amazon.co.jpと公式オンラインストアで発売した。公式オンラインストア価格は、SFA14-51M-N56Yが15万9800円、SFA14-51M-N76Yが19万9800円。新製品は、14インチのWUXGA（1920×1200）OLEDディスプレーを搭載し、本体質量約980gを実現したモバイルノートPC。厚さ約14.9mmのスリムボディーには、マグネシウムアルミニウム合金を採用しており、堅牢性と質感を両立したデザインとなっている。ディスプレーは、OLEDならではの高コントラスト、DCI-P3 100％の色再現性による鮮やかな表示を実現。そして、Copilotキーを備えたバックライト付き日本語キーボードを搭載し、ビジネスシーンでも使いやすい仕様だ。また、フロントカメラには、約207万画素のフルHD IR Webカメラを搭載。Windows Helloによる顔認証に対応したほか、物理的に開閉するスライドカバーを設け、プライバシーにも配慮している。SFA14-51M-N56Yは、CPUにインテル Core Ultra 5プロセッサー 115U、SFA14-51M-N76Yはインテル Core Ultra 7プロセッサー 155Uをそれぞれ搭載し、メモリー16GBとSSD512GBは共通だ。インターフェースは、USB 3.2 Type-Cポート×2基、USB 3.2 Type-Aポート×2基、HDMI出力ポート、ヘッドセット／スピーカージャック。USB Type-Cポートは、USB Power Deliveryと映像出力に対応し、外部ディスプレーの活用やデバイスの接続にも便利だ。無線通信はWi-Fi 6とBluetooth 5.3に対応する。