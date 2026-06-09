20m先の声も逃さない！ 会議・商談・取材が1台で完結できるAIボイスレコーダー「iFLYTEK S6」

iFLYTEK S6

遠距離収音を実現 会議室でもクリア録音

クリアな録音を実現

マルチデバイスのクラウド同期が可能

AI音声技術を手がけるiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONSは、AIボイスレコーダー「iFLYTEK S6」の販売を6月4日に開始した。録音・文字起こし・翻訳・要約を1台でこなすオールインワンAIレコーダーで、ビジネスシーンの効率化を大きく変える可能性を秘めている。価格は6万9800円。一般販売を記念し、最大20％オフクーポンやProプラン5年間特典を用意している。iFLYTEK S6は、全方位マイク6基と指向性マイク2基を搭載し、最大20m先の音声までクリアに録音できる驚異的な集音性能が特徴。大規模な会議室でも席の位置を気にする必要がなく、発言を漏らさず記録できる点は、会議やインタビュー用途に適している。AIスマートノイズ低減機能によって、空調音やタイピング音など、80種類以上のノイズを自動でカット。カフェや出張先といった雑音の多い環境でも、話者の声だけをクリアに抽出できるため、録音品質に悩む必要がなくなる。ネット接続がない場合でも、6言語のリアルタイム文字起こしと5言語翻訳に対応。出張先や移動中でも確実に使えるため、海外ビジネスや取材の現場で活躍しそうだ。オンライン接続時には機能がさらに拡張。最大11言語の文字起こし、8言語翻訳に加え、AIによる議事録作成や要約、キーワード抽出なども可能だ。長時間の会議も、わずか約20秒で内容を把握できるため、業務効率を飛躍的に高めることができる。パスワードロック、録音データのハードウェア暗号化、専用チップによる鍵管理という三重のセキュリティーを搭載。さらにクラウド同期によって、スマホやPCでもデータ共有が可能で、チームでの情報活用にも適している。「録音する」だけだったボイスレコーダーが、考え、整理し、まとめる製品へと進化。iFLYTEK S6は、ビジネスパーソンの生産性を変えるといえそうだ。