ナナチカ、ドラム式洗濯機のAI無料診断サービス

AIがドラム式洗濯機を

無料で診断してくれるサービスが登場

不具合原因・修理費用の目安・分解清掃での改善可否をAIが即時診断

ドラム式洗濯機の型番や

エラーコードの入力画面

症状の選択画面

診断結果イメージ

ナナチカは6月1日に、ドラム式洗濯機の不具合原因・修理費用の目安・分解清掃での改善可否を、AIが即時に診断してくれるウェブサービス「AI ドラム式洗濯機修理診断」の提供を開始した。利用にあたって登録の必要はなく、無料で利用できる。また、国内主要4メーカーのドラム式洗濯機に対応している。今回、提供が開始された「AI ドラム式洗濯機修理診断」では、ドラム式洗濯機の型番を入力して症状を選ぶと、診断結果が表示されるというシンプル操作での利用が可能で、「修理が必要な故障」か「分解清掃で改善できる汚れ」かを、AIが判定してくれる。あわせて、問題発生時に表示されるメーカー別のエラーコードから、トラブルの原因と修理費用の目安を表示する機能も備えている。なお、登録不要で利用可能なため、診断結果に応じて修理を依頼するかどうかを決められる。また、電話での営業が行われることもないという。