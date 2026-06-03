ナナチカ、ドラム式洗濯機のAI無料診断サービス

サービス

2026/06/03 07:30

　ナナチカは6月1日に、ドラム式洗濯機の不具合原因・修理費用の目安・分解清掃での改善可否を、AIが即時に診断してくれるウェブサービス「AI ドラム式洗濯機修理診断」の提供を開始した。利用にあたって登録の必要はなく、無料で利用できる。また、国内主要4メーカーのドラム式洗濯機に対応している。

AIがドラム式洗濯機を
無料で診断してくれるサービスが登場

不具合原因・修理費用の目安・分解清掃での改善可否をAIが即時診断

　今回、提供が開始された「AI ドラム式洗濯機修理診断」では、ドラム式洗濯機の型番を入力して症状を選ぶと、診断結果が表示されるというシンプル操作での利用が可能で、「修理が必要な故障」か「分解清掃で改善できる汚れ」かを、AIが判定してくれる。

　あわせて、問題発生時に表示されるメーカー別のエラーコードから、トラブルの原因と修理費用の目安を表示する機能も備えている。
 
ドラム式洗濯機の型番や
エラーコードの入力画面
 
症状の選択画面
 
診断結果イメージ

　なお、登録不要で利用可能なため、診断結果に応じて修理を依頼するかどうかを決められる。また、電話での営業が行われることもないという。

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