洗濯がもっと快適に！ パナソニックの安心パックが進化

パナソニック くらしアプライアンス社は9月30日から、ドラム式洗濯乾燥機「LX」シリーズを対象にした「ヒートポンプユニット（HPU）クリーニング安心パックサービス」を全国展開している。同サービスは、独自研修を受講した認定技術員がユーザー宅を訪問して、専用器具を用いてHPUおよび乾燥経路を安全かつ丁寧にクリーニングすることによって、ヒートポンプ乾燥を長く安心して利用してもらえるようにすべく提供される。「LX」シリーズは、ヒートポンプユニットを本体上部に配置する、独自の「トップユニット構造」を採用しているため、本体の移動や大がかりな分解作業は必要なく、1時間程度でドラム式洗濯乾燥機を掃除できる。同サービスは、今回の全国展開に先立って2024年12月から提供されており、2025年10月からは施術時間の短縮などサービス内容を見直すなど、より快適な体験を提供するために進化を続けている。同サービスを利用したユーザーを対象に実施したアンケート調査では、同サービスについて回答者の96％が「とても満足している」または「満足している」と回答した。同サービスを利用した理由を尋ねた質問では、「汚れが気になった」「乾燥時間が長くなった、臭いがした」といった乾燥機能の低下とともに、「メーカーが清掃してくれること」（29％）、「延長保証」（11％）といった回答が寄せられ、安心感と信頼につながっていることが明らかになっている。同社は、「LX」ユーザーに対して2024年12月から「乾燥安心レポート」を配信している。同レポートでは、HPUのホコリのつまり具合を4段階で評価して、スマートフォンアプリへ月に2回知らせてくれる。同レポートを通じてお手入れの必要性を可視化し、クリーニングサービスへの誘導も行っている。