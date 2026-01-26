エディオン、自宅を訪問して洗濯機内部を洗浄する「スタンダードコース（簡易分解）」を新設

洗濯槽クリーニングのイメージ

ドラム式洗濯機の洗濯槽を「家電のプロ」がスピード洗浄！

コース内容の比較

エディオンは、ドラム式洗濯機の洗濯槽クリーニングにおいて、新たなメニュー「スタンダードコース（簡易分解）」の提供を1月21日に開始した。「スタンダードコース（簡易分解）」では、専門知識を有するスタッフが自宅を訪問し、その場でドラム式洗濯機を簡易分解し、内部の洗浄を行う。洗浄作業の所要時間は約3～4時間。ドラム式洗濯機の普及にともない、洗濯槽のニオイや汚れに関する相談が増加したことを受け、洗濯機を約10～14日預かって分解洗浄する「プレミアムコース（完全分解）」を提供してきた。一方で、「毎日使う洗濯機を長期間預けるのは難しい」「代替機での洗濯が不便」といった要望も多く寄せられていたことから、ドラム式洗濯機でも、洗濯機を預けることなく、よりリーズナブルな価格で洗浄できる訪問ケアコースの提供開始に至ったという。エディオン直営全店（フランチャイズ店舗を除く）と「エディオン家電の119番」で受け付ける。価格は1台あたり3万4800円。なお、「家電のプロのクリーニングサービス」の各メニューの提供は、同社指定エリア内に限る。