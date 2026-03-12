Galaxy Z Foldでも使える 折りたたみスマホに最適な「2倍に拡張する」スマホスタンド

両手で持ちやすく カメラ撮影もしやすくなる タブレットも立てられる

Butterfly HOLD

両手グリップがしやすくなる

タブレットのスタンドなどにも利用可能

カメラ撮影もしやすくなる

Galaxy Z Foldの無線充電位置に沿った形状設計で

カメラ周辺への干渉がない

生活雑貨を取り扱う39thanksは4月29日まで、MagSafeに対応したカード型グリップスタンド「Butterfly HOLD」の予約応援購入をクラウドファンディングサイト「Makuake」で受け付けている。新製品は、折りたたみスマホに最適化したカード型グリップスタンド。開くとスタンドの接地面積が従来品と比べて「2倍」に拡張し、「両手グリップ」しやすくなる構造のため、端末をしっかりとホールドできる。接地面積が広くなるためタブレットなどにも使用できる。なお、MagSafe非対応のモデルでもメタルシールがあれば、取り付けは可能だ。サイズは、折りたたみ時が横幅67.4×高さ95.5×厚み12.7mm、展開時が137×95.5×48mm。重量は約92g。対応機種は、Galaxy Z Foldシリーズ（7・6・5）、Google Pixel Pro Foldシリーズ（10・9）、nubia Fold、iPad・タブレット（8～11インチ程度）、iPhone・Androidスマートフォン（～6.9インチ程度）など。Galaxy Z Fold7の端末サイズ（横幅）に合わせた設計となっているという。カードも1枚収納できる。