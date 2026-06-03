PlayStation初のアケコンや充電フック付きゲーミングモニター 全国のプレステ取扱店で予約開始

PlayStationのゲーミングデバイス 予約開始

PlayStation 5と好相性 ワイヤレススピーカーは2026年後半に発売

FlexStrike ワイヤレスファイトスティック

持ち運びが安心なキャリーケースが付属

27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き

PULSE Elevate ワイヤレススピーカー

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation初の格闘ゲーム用コントローラー「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」を8月6日、ゲーミングモニター「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」を8月27日にそれぞれ発売する。「FlexStrike ワイヤレスファイトスティック」は、PlayStation 5とPC向けに設計された格闘ゲーム用コントローラー。内蔵充電式のバッテリーを採用しており、付属のスリングキャリーケースを同梱。トーナメントやほかのプレイヤーとの集まり、友人の家などにも簡単に持ち運びできる。6月12日から全国のPlayStation取扱店で予約を開始する。希望小売価格は3万4980円。「27"ゲーミングモニター DualSense 充電フック付き」は、リビングルームのテレビ以外でも高品質なディスプレー体験を求めるプレイヤーに向けて設計されたゲーミングモニター。27インチのQHD（2560×1440）IPSディスプレーを採用しており、リフレッシュレートはPCやMacで最大240Hz。PS5、PS5 Proでは最大120Hzとなる。いずれも可変リフレッシュレートに対応する。また、DualSense、DualSense Edge ワイヤレスコントローラーをかけて充電できる充電フックを搭載。万全な状態のコントローラーをすぐに手に取ってゲームを楽しめる。希望小売価格は4万9980円で、6月5日から全国のPlayStation取扱店で予約受付を行う。このほか、同社では、ワイヤレスイヤホン「PULSE Explore」の音響技術を取り入れた初のワイヤレススピーカー「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」の発売時期もアナウンスした。「27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」との組み合わせで、よりゲームを楽しめる。2026年後半の発売を予定している。