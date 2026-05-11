超薄い！厚さ1.9mmのガラス製マウスパッド 傷や汚れにも強いRazerの「Atlas Pro」

2mm以下は初 マイクロエッチング加工でトラッキング性能も追求

Razer Atlas Pro

ガラス部分の薄さは1.1mm

正確なトラッキングを実現

傷や汚れにも強い

裏面のラバーベース

500×400mmで広々使える

Razerは5月15日、超薄型のガラス製ゲーミングマウスパッド「Razer Atlas Pro」を家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で発売する。カラーはブラック、ホワイトの2色で、価格は2万2980円。新製品は、1.9mmの超薄型ロープロファイル設計を採用したガラス製のマウスパッド。2mm未満の薄さはガラス製では初とのことで、ラバーベースを除くと、ガラス部分の薄さは1.1mmとなるという。ガラス面は、強化ガラスを採用しており、低摩擦で滑らかなマウス操作を実現。2μmのマイクロエッチング加工を施し、トラッキング性能も追求している。また、ひっかき傷に対する強さを10段階で示すモース硬度は9Hと、日常的な傷にも強く、保護コーティングにより汚れもサッとふき取るだけで落とせる仕様だ。このほか、手首にやさしいCNC加工によるラウンドエッジ、全面ラバーの滑り止めラバーベースを採用する。本体サイズは、500×400mmだ。