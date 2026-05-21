世界初 デュアルモニターのゲーミングノートPC ASUS ROGから登場 お値段は約150万円

2人でも楽しめる 5つのモードで可能性広がる

ROG Zephyrus Duo

（GX651AX）

5つのモードで使える

ASUS JAPANは5月20日、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」から、タッチパネル対応の16型デュアルディスプレー搭載ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus Duo （GX651AX）」など、4製品10モデルを発売した。ROG Zephyrus DuoはゲーミングノートPCでありながらデュアルスクリーンを実現したモデルだ。5つのモードを用意することで、一般的なゲーミングノート以上に利便性を向上させている。「デュアルスクリーンモード」では、付属のBluetoothキーボードを手前に配置し、21型相当のワークスペースを確保できる。ゲームプレー時には、セカンドディスプレーに配信アプリを表示させることも可能だ。「ブックモード」は、二つの画面を横に広げるモード。縦長コンテンツの閲覧やコーディング作業に適している。「テントモード」は、本体を320度開き、複数人での対面ゲームプレイを可能にするゲーミングノートPCならではのモードだ。これなら本体が1台あれば、格闘ゲームや協力プレー対応ゲームを2人で楽しめるだろう。また、画面を対面の相手に共有できる「シェアモード」も搭載する。なお、「スタンダードモード」なら、セカンドモニターの上にBluetoothキーボードを配置し、普通のノートPCのような使い方も可能だ。本体は、薄型軽量CNCアルミニウム合金ボディーを採用し、重さは約2.82kg。最薄部は19.9mm。キーボードも厚みは約5.1mmと薄いが、大型タッチパネルや1.7mmのキーストロークなど、通常のノートPCと変わらない性能を実現している。ディスプレーは、16型タッチ対応3K有機ELデュアルディスプレーを採用する。リフレッシュレートは120Hzで、応答速度は0.2msだ。別売のASUS Pen 3.0を使用すれば、4,096段階の筆圧感知で手書き入力も可能だ。ゲーミングPCらしく、冷却性能も追求している。最新のROGインテリジェントクーリングは、液体金属グリス、特別設計のベイパーチャンバー、デュアルファンに加え、放熱・断熱性能に優れたグラファイトフィルムをパネルとコンポーネントの間に配置した。このほか、天板デザインには、シリーズの特徴である「スラッシュライティング」を搭載。35個独立したライティングゾーンによって多彩なライティング表現が可能だ。インターフェースは、Thunderbolt 4ポート（Type-C／映像出力／Power Delivery対応）×2、USB3.2（Type-A／Gen2）ポート×2、HDMIポートやSDカードリーダーを搭載する。Power Delivery対応のThunderbolt 4ポートは最大100Wの給電に対応する。価格は149万8800円。このほかの発売製品は以下の通り。ROG Zephyrusシリーズに最新のインテル Core Ultra 9プロセッサー 386Hなどを搭載した14型モデルや16型モデルをラインアップしている。・ROG Zephyrus G14 GU405ARインテル Core Ultra 9 386H、RTX 5070 Ti Laptop GPU、LPDDR5X-8533 32GB、1TB（PCIe 4.0 x4 NVMe）68万4800円・ROG Zephyrus G14 GU405APインテル Core Ultra 9 386H、RTX 5070 Laptop GPU、LPDDR5X-7500 32GB、1TB（PCIe 4.0 x4 NVMe）50万9800円・ROG Zephyrus G14 GA403GMAMD Ryzen AI 9 465、RTX 5060 Laptop GPU、LPDDR5X-7500（32GB／16GB）、1TB（PCIe 4.0 x4 NVMe）56万9800円／39万9800円・ROG Zephyrus G16 GU606AXインテル Core Ultra 9 386H、RTX 5090 Laptop GPU、LPDDR5X-8533 64GB、1TB（PCIe 4.0 x4 NVMe）99万9800円・ROG Zephyrus G16 GU606AWインテル Core Ultra 9 386H、RTX 5080 Laptop GPU、LPDDR5X-8533 64GB、1TB（PCIe 4.0 x4 NVMe）89万9800円・ROG Zephyrus G16 GU606ARインテル Core Ultra 9 386H、RTX 5070 Ti Laptop GPU、LPDDR5X-8533 32GB、1TB（PCIe 4.0 x4 NVMe）59万9800円・ROG Zephyrus G16 GU606APインテル Core Ultra 9 386H、RTX 5070 Laptop GPU、LPDDR5X-8533 32GB、1TB（PCIe 4.0 x4 NVMe）64万4800円