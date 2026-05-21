日々の掃除がラクになる“ちょうどいい”コードレススティック掃除機 家具の下までしっかり届く 手入れも簡単

ちょうどいいコードレススティック掃除機

ボールキャスターでヘッドがスムーズに動く ダストパック式で手間いらず

TC-E266B

ハンディータイプにすれば

細かいところも掃除できる

ボールキャスター

壁際の掃除もスムーズに

パワーブラシはゴミが絡まりにくいソフトブラシ

抗菌仕様のダストパック式を採用

ツインバードは5月29日、快適さと品質、機能、タイムレスなデザインを特徴とする「感動シンプル」ラインから「コードレススティック型クリーナー（TC-E266B）」を発売する。公式オンラインストア価格は1万9800円。共働きの広がりや在宅勤務の定着、ペットと暮らす世帯の増加などを背景に「気づいた時に手軽に行う掃除スタイル」に変化しつつある中、同社が開発したのは、「普段の掃除には、こんなクリーナーがちょうどいい」を実現したコードレスのスティック掃除機だ。吸引力の目安となる「吸込仕事率」は、最大60Wを発揮。強モードでの運転は約10分間、標準モードでも30分間の連続運転が可能で、1度の充電で部屋全体の掃除にも対応できる。ハンディータイプに早変わりし、付属のスキマノズルを活用すれば、家具の隙間も掃除できる。ヘッドにはボールキャスターを搭載。前後左右へなめらかに動かせるようになり、狭い場所や壁際でもスムーズな操作が可能となった。さらに、本体全体がフルフラットな設計のため、家具の下までしっかりヘッドが届く。また、髪の毛や繊維が絡まりにくいソフトブラシや、簡単に捨てられるダストパック式を採用することで、手間のかからない設計となっている。サイズは幅235×奥行135×高さ1040mmで、重さは1.5kg。