キッチンペーパーがフィルター代わりになる新発想のコードレス掃除機

カセット式コードレスクリーナー

（紙パック付き）

家にあるキッチンペーパーがフィルター代わりに

カセット式ホルダーにキッチンペーパーを挟んで使用

ゴミ捨て時のイメージ

紙パックホルダーと専用紙パックが付属

専用紙パックの取り付けイメージ

付属のアクセサリー変換アダプタ（上）と、

アクセサリー変換アダプタ経由での別売アクセサリーノズル装着イメージ

操作ボタン1つでモード変更や電源オン／オフが可能

使用しないときは、ハンドル部を引っ掛けて収納しておける

ノズルを付け替えることで、さまざまな場所の掃除に対応

プラマイゼロは5月15日に、デザイン家電ブランド「±0（プラスマイナスゼロ）」から、家にあるキッチンペーパーがフィルター代わりになる新発想の掃除機「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」を発売した。カラーは、ホワイト、ブラウングレーの2色。価格は2万2000円。「カセット式コードレスクリーナー（紙パック付き）」は、専用のカセット式ホルダーにキッチンペーパーを1枚挟んでセットすることによって、フィルターのように使えるコードレスクリーナー。掃除の後は、ホコリやゴミを受け止めたキッチンペーパーをそのまま捨てられるので、ゴミに直接触れることがなく、ホコリが舞いにくい。紙パックホルダーと専用紙パック×5枚、アクセサリー変換アダプタが付属し、集じん方法はキッチンペーパーと専用紙パックで使える2WAY仕様となっている。吸引仕事率は42Wで、標準・強・ハイパワーの3段階運転に対応しており、標準モードでの連続使用時間は最長約60分。ロングノズル＋フロアノズルを装着しても重さは約1.2kgと軽量で、付属のアクセサリー変換アダプタを使用することで、「±0コードレスクリーナー」シリーズ専用の別売アクセサリーノズルも装着できる。本体は、出しっぱなしでも空間になじむシンプルなデザインを採用し、「iFデザイン賞2026」を受賞している。