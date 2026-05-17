スマホのカラーがベース Nothingのオープン型イヤホンに鮮やかな新色「ブルー」

青いテニスコートなどにインスピレーション

Ear（open）の新色 ブルー

ブルーのPhone（4a）

厚さ19mm スリムな充電ケース

ドライバーに専用の振動板を採用

Nothing Technology Japanは5月14日、オープン型完全ワイヤレスイヤホン「Ear（open）」の新色ブルーを発売した。公式オンラインストア価格は1万9800円。新色は、Phone（3a）やPhone（4a）に採用されたブルーをベースとしたカラーリング。青いテニスコートやトレーニング機器、レトロエレクトロニクス、レトロフューチャーなインテリア、そしてアーティストDe Wain Valentineの透明彫刻作品などからインスピレーションを得ているという。Ear（open）は、片方8.1gの軽量設計、スリムな充電ケースなど、機動性の高さが特徴だ。Nothing独自の「オープンサウンドテクノロジー」を搭載することで、周囲の音も自然に取り込むことができ、三点で支えるトライアングル構造により、運動時でも安定した装着感を実現する。ドライバーには、専用の振動板を採用。一般的なイヤホンより約30％軽量なドライバー構成により、中高音域性能を最大3dB向上しており、スピーカーを50度傾けることにより、音楽をより心地よく楽しめる。