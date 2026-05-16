いちいちしゃがまなくても操作できる「足元タッチ扇風機」

ANG-FAF30-A

立ったまた電源オン／オフ、風量調整が可能

抗菌加工を施したベース部分に、

タッチセンサー式の大きなボタンを備える

製品全景

付属リモコン専用の収納部

エディオンは5月19日に、プライベートブランド「e angle」から足元タッチ扇風機「ANG-FAF30-A」の販売を、エディオン全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」から開始する。価格は1万4800円。ANG-FAF30-Aは、足で軽く触れるだけで基本的な操作が可能な、タッチセンサー式の大きなボタンをベース部分に備えた扇風機。立ったままで電源のオン／オフ、風量の調整ができるため、腰への負担が軽減される。料理中など両手がふさがった状態でも操作が可能だ。なお、操作パネルには抗菌加工を施しているほか、凹凸の少ないフラットな形状を採用しているので、お手入れがしやすい。本体の温度センサーによって室内の温度を検知し、室温（25～28℃）に応じて風量や首振り状態を自動的に切り替えてくれる。室温が24℃以下になると自動で運転が停止されるため、冷えすぎを防げるとともに節電にもつながる。付属のリモコンから操作することで、首の向きを細かく調節できる。上下（約90°）・左右（約75°）の首振りを組み合わせれば、部屋の空気を立体的に循環させられる。ベース部分の左側面には、リモコン専用の収納部を備えているので、リモコンを使用しない時やシーズンオフの片付け時などにリモコンを収納しておけるため、リモコンの紛失防止に役立つ。