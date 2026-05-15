超軽量600gで持ち運び自由、カフェでも出張先でも作業効率がアップするモバイルモニター「H15F8」

新色ホワイトモデル「H15F8」を追加

目に優しい設計でテレワークに最適

デュアルディスプレー環境が構築できる

バッグに入れて気軽に持ち運びが可能

一緒に映像体験が楽しめる

作業効率がアップ

「ノートPCの画面だけでは手狭…」「出張先のホテルで映画を大きな画面で観たい」「Switchのゲームをもっと迫力あるサイズで楽しみたい」。こうした悩みを解決するモバイルモニターが登場した。KTC科技日本は、わずか600gの超軽量設計を実現した15.6インチのモバイルモニターに、新色ホワイトモデル「H15F8」を追加。従来のブラックモデルと合わせて、幅広いユーザーのニーズに応えるラインアップになった。今回の製品は、Type-Cケーブル1本で接続するだけで、すぐにデュアルディスプレー環境の構築を実現。外出先でも作業効率を高めるデバイスとして活躍する。最大の特徴は、携帯性と手軽さ。600gという軽量設計によって、バッグに入れて気軽に持ち運びが可能。カフェや出張先のホテルでも、ノートPCと接続するだけで作業スペースが拡張できる。メールと資料作成、ブラウザとプレゼンなど、複数の作業を同時に進めることで、仕事の効率は大きく向上する。また、ビジネス用途だけにとどまらず、「Nintendo Switch」「PS5／PS4」「Xbox」、スマートフォンまで幅広いデバイスに対応。ドライバー不要で接続できるため、すぐに大画面でゲームや映像が楽しめる。出張先でゲームを楽しんだり、友人とプレーをしたりと、持ち歩けるエンタメ画面としても活用できる。さらに、ブルーライトカット機能や非光沢Fast IPSパネル、178度の広視野角などによって、長時間の作業でも目の負担を軽減。スピーカーも内蔵されているため、オンライン会議や動画視聴にも対応できる。なお、ホワイトモデルの発売を記念し、通常価格1万980円のところ、クーポン利用で約5％オフの特別価格で購入が可能だ。