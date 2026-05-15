最大56L／日の圧倒的なパワー、梅雨でも一気に快適にするハイパワー除湿機

超強力コンプレッサー式除湿機56L／日

衣類乾燥モードで部屋干しもスピード乾燥

設置・使用イメージ

ヒーターを使用せず、梅雨から夏場の時期に適したコンプレッサー式を採用

手動で風向きを調整可能な手動ルーバー（上）や、

本体をスムーズに移動させられるキャスターと取っ手を搭載

大容量のフタ付きタンクを採用

連続排水を可能にするドレンホースも付属

タンスのゲンは5月14日に、1日あたりの最大除湿量56Lという圧倒的な除湿パワーを実現した「超強力コンプレッサー式除湿機56L／日」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は3万5999円。「超強力コンプレッサー式除湿機56L／日」は、一般的な除湿機の1日あたりの除湿量である約10～18Lを大幅に上回る、1日あたり最大56Lの除湿が可能なハイパワータイプの除湿機。木造建築の部屋なら約54～60畳、鉄筋・プレハブなら約90～100畳の広い空間に対応し、リビングでの使用はもちろん、飲食店や商業施設のような店舗やオフィスといった空間でも十分に除湿できる。また、多湿な環境でもパワフルな除湿を可能にしている。湿った空気を冷却して結露させることによって水滴へ変える「コンプレッサー式」を採用しており、ヒーターを使用しないので室内の温度が上昇しにくい。そのため、高温多湿になりやすい梅雨から夏場にかけて、より優れた除湿力を発揮する。室内干しの洗濯物も乾きやすくなるほか、電気代はデシカント式の約半分と、毎日使用しやすい。運転モードは、部屋の湿度をバランスよく整えてくれる、日常の湿気対策に適した「連続除湿モード」、天気や時間を気にせずいつでも部屋干しできる、最大出力で連続運転を行うことで衣類を素早く乾燥させる「衣類乾燥モード」、希望の湿度を設定することによってより快適な空間を保てる、周囲の湿度を感知して自動で運転のオン／オフを切り替える「除湿設定モード」の、3種類を用意している。さらに、風量は弱・中・強の3段階から選択可能で、自動霜取り運転もできるため、室内の温度が16℃以下になる秋～冬でも使える。また、1時間刻みで最大24時間まで設定可能なオン／オフタイマー、手動で風向きを調整できる手動ルーバー、ロックボタンを5秒長押しすることで操作をロック可能なチャイルドロック、本体をスムーズに移動させられるキャスターと取っ手も備えている。タンクは、そのハイパワーな除湿力に見合った8Lの大容量で排水の手間を軽減する。また、フタ付きでフタを閉めたままでも排水できるので、移動時や排水時の水はねを防げる。なお、フタは取り外せるため、お手入れしやすく清潔さを保てる。そのほか、タンクが満水になるとランプが点灯して、自動で運転を停止する機能を備えるとともに、タンク前面には水量がひと目でわかる水位窓も用意している。さらに、付属のドレンホースを接続すれば連続排水も可能で、風呂場などへ直接排水することによって、タンク容量を気にする必要がなくなり、長時間の部屋干しなどを行う際に役立つ。