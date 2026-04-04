玩具でもミニチュアでもありません「リカちゃん×コロナ」のポップな衣類乾燥除湿機が登場

カラフルな衣類乾燥除湿機がコラボで実現

「白が多いけどカラフルな家電がほしい」リカちゃん直々のリクエストで実現

リカちゃんのリクエストがきっかけでコラボスタート

コンパクトサイズで手軽に除湿できる

リカちゃんロゴに合わせたポップな

「CORONA」ロゴ

操作パネルの左上の「Licca」ロゴ

パッケージもコラボ仕様

大型取っ手

インスタキャンペーンor先行予約でもらえるぷっくりシール

コロナは4月10日16時まで、タカラトミーの「リカちゃん」とコラボレーションした「CORONA×リカちゃん カラフルポップな衣類乾燥除湿機」の予約受付を行っている。カラーはマシュマロピンクとミントグリーンの2色で、価格は3万8000円。各色限定500台だ。コラボは、最新トレンドに敏感な“みんなのファッションリーダー”リカちゃんが「白物家電は白が多いけど、もっとカラフルで生活を彩るような、かわいい家電がほしいな！」とリクエストしたことからスタート。洋服を大切にするリカちゃんのこだわりと、衣類乾燥除湿機の「かわくと、カラフル」というコンセプトがリンクし、コラボ製品誕生に至った。新製品は、リカちゃんの世界から飛び出したようなカラーリングを施した特別デザインの衣類乾燥除湿機。手軽に除湿できるコンパクトなサイズで、子ども部屋だけでなく「リカ活」を楽しむ「キダルト」にもおすすめな一台だ。本体デザインは、カラーリングだけでなく、正面にリカちゃんロゴに合わせたポップな「CORONA」ロゴ、操作パネルの左上に「Licca」ロゴをあしらっている。リカちゃんハウスの中にあるおもちゃの家電が自分のお部屋に登場したような、わくわくした気分をイメージした。パッケージもコラボ仕様。外箱は、リカちゃんハウスをモチーフにしたかわいらしいデザインで、外箱正面のドアも本物さながらに開閉可能。裏にある窓からはペットのプリンちゃんが顔を出している。付属の取扱説明書もオリジナルデザインだ。ベースモデルは、コンパクトモデルの「Sシリーズ」。533×365×170mmのコンパクトデザインで、両手での持ち運びにも配慮した大型取っ手を設けている。衣類乾燥時間は約136分で、少量ならYシャツ1枚を約38分で乾かせる。運転を自動で調整する「衣類乾燥オートストップ機能」も搭載しているので、電気代も抑えられる省エネ仕様だ。また、先行予約で購入したユーザーにはコラボ限定ぷっくりシールをプレゼントする。ゆめかわでポップなデザインの、ここでしか手に入れることのできない特別グッズだ。なお、4月10日16時まで、コラボを記念したInstagramキャンペーンを実施中。「コロナ公式Instagramをフォロー＆該当投稿をいいね」で応募でき、抽選で30名にコラボ限定ぷっくりシールをプレゼントする。