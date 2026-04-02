スマホや携帯ゲーム機が立てられる 持ち運びも簡単なMagSafe対応2WAY三脚スタンド

新製品

2026/04/02 11:30

　モバイルアクセサリーを展開する「NOMAD DESK」は3月29日、MagSafeとクレードルで使い分けできる2WAY仕様のモバイル三脚スタンド「NOMAD STAND GO PLUS」をAmazon.co.jpで発売した。価格は3980円。

クレードルで大きなデバイスも立てられる 持ち運びも便利

　新製品は、スマートフォンを簡単に固定できるMagSafeと、広げると携帯ゲーム機やタブレットを固定できるクレードルを搭載したスタンド。三脚構造になっており、タップ時の揺れを軽減し、動画視聴やゲームプレーなどでも役立てられる。
 
NOMAD STAND GO PLUS
 
携帯ゲーム機やタブレットも立てられる
 
スマホ撮影に便利なスティック状でも使用可能

　本体下部にはカラビナを設け、Dカン、フック等に固定が可能。携帯性にも優れ、デスクフックへも掛けられるため、収納しやすい。
 
カラビナで持ち運びも簡単

　メイン素材にはアルミ合金を採用し、重さは約94g。最長部は15.4cmでポケットにも収まるサイズ感だ。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

注目の記事

外部リンク