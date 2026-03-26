ベッドでもデスクでも自由自在！ 寝ながらでも快適に操作できるサンワサプライのスマホホルダー

360度可動のフレキシブルアーム搭載スマホホルダー

クランプ式でベッドやデスクにしっかり固定

リラックスした姿勢で使える

自由自在に位置調整できる

さまざまなスマホに対応

200-STN100BKはMagSafe対応

省スペースで使えるスマート設計

（写真は「200-STN100BK」）

サンワサプライは、直販サイト「サンワダイレクト」で寝ながらでもデスクでも使えるフレキシブルアーム搭載スマホホルダー「200-STN099BK」（価格は2680円）、「200-STN100BK」（同2880円）を発売している。360度回転するフレキシブルアームとクランプ式固定によってスマホ視聴の自由度を大きく広げ、日常の「ちょっと不便」を解消してくれる。長時間の動画視聴やSNSでも、手で持つ必要がなく腕の負担を軽減。理想の位置にスマホを固定でき、リラックスした姿勢で使える。動画視聴や通話、作業など、用途に合わせてベストポジションが作れる。1～7cm厚の天板に対応し、ベッドフレームやデスクなど幅広い場所に設置が可能。接触部のゴム素材でズレや傷も防止し、安定した使用ができる。200-STN099BKは3.5～6インチのスマホに対応し、多くの機種で利用できる汎用モデル。200-STN100BKはMagSafe対応、メタルリング付属で非対応機種も使用が可能だ。約90cmのアームは使わないときにコンパクトにまとめることが可能。寝室やデスクでも邪魔にならず、空間に自然に溶け込む。サンワサプライの新しいフレキシブルアーム式スマホホルダーは、寝室でもデスクでも使える自由度の高さとしっかり固定できる安心感を兼ね備え、毎日のスマホ時間を快適で心地よいものに変えてくれそうだ。