割れない安心、広がる使い方　折りたためる2面鏡がタンスのゲンから

割れない折りたたみ2面鏡

ガラス不使用で小さな子どもやペットがいても安心

折りたたんだ状態での使用イメージ

ダンスやヨガを行う教室などでの設置にも適する

角度をつければ横や後ろ姿まで同時に確認できる

内側にも外側にも折りたためる

「エアスペース 80＋」構造のイメージ

薄型フレームの採用で部屋をより広く見せられる

タンスのゲンは4月30日に、ガラスを使用していないため安心して使える「割れない折りたたみ2面鏡」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は、幅100×高さ180cmモデルが1万7999円、幅200×高さ180cmモデルが2万6999円。「割れない折りたたみ2面鏡」は、ガラスの代わりにアルミフィルムを採用することで、万が一倒れてしまった場合でも割れることがなく、子どもやペットがいる家庭でも安心して使える2面鏡。シーンに合わせて、折りたたんだり広げたりして使用可能なので、1人暮らしや部屋にスペースのない人にも適している。アルミフィルムの表面は非常に柔らかく、硬い物が当たってもガラスのように割れてしまう心配がない。破片が飛び散ってしまうこともないため、介護施設や保育園・幼稚園、ダンスやヨガを行う教室といった、鏡を設置する際に十分な配慮が求められる場所でも設置しやすい。本体中央で、内側から外側まで360°折りたためる構造となっており、使用シーンに合わせて形状を自由に変えられる。外側に折り畳んだ状態ではスリムな全身鏡として使用でき、室内や玄関でも場所を取らずに置ける。また、スペースに余裕がある場所なら、大きく広げてワイドな鏡として使用可能で、全身をしっかりと確認できる。さらに、角度をつけて曲げて使えば2面の鏡を生かした使い方も可能で、正面だけでなく横や後ろ姿まで同時に確かめられる。なお、来客時や移動する際には内側に折り畳むことによって、フィルムの汚れや傷を防げる。鏡の土台となるコア材とフィルムの間には、空間を設けることでフィルムを引っ張りつつ固定する、独自の「エアスペース 80＋」構造を採用している。ガラスを使った鏡のように全面を接着しないので接着ムラが生じにくく、表面を均一に保てるため80％超の高い反射率を実現した。薄く軽量なアルミフィルムの採用と、コア材とフィルムの間に空間を設ける「エアスペース 80＋」の採用で、一般的な2面鏡と比較して圧倒的に軽く、女性1人でも軽々持ち上げられるので移動や設置がしやすい。あわせて、背面には鏡全体をしっかりと支えるコア材を使用しており、薄いフィルムながら強度を確保しつつ軽量化を実現した。そのほか、0.04mmの極薄フィルムを採用することによって、表面を均一に保つことが可能となり、多重構造の鏡のように光がガラス表面と反射面で反射することによってわずかに像がずれる「ゴースト」が発生しない。さらに、薄型フレームの採用で圧迫感を軽減し、部屋をより広く見せられる。また、本体の厚みは2cmとスリム設計で、壁面と馴染んで空間に自然と溶け込む。