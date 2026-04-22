狭くてもしっかり除湿、部屋干しが快適になるコンパクト除湿機がタンスのゲンから

コンプレッサー式除湿機 8L／日

ワンルームでも置けるコンパクトサイズ

設置イメージ

本体には移動に便利な引手や

キャスターを備える

コンプレッサー式の採用で、

梅雨から夏場にかけて優れた除湿性能を発揮

タンクはフタを閉めたままでも排水が可能

タンスのゲンは4月21日に、コンパクトサイズながら1日あたりの最大除湿量8Lの強力な除湿パワーを実現した「コンプレッサー式除湿機 8L／日」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ホワイト、グレーの2色。価格は1万999円。「コンプレッサー式除湿機 8L／日」は、限られた空間の「スぺパ（スペースパフォーマンス）」を最大化するコンパクトモデルで、1人暮らしやワンルームの部屋でも置き場所を選ばず設置可能な除湿機。スリムな本体で、湿気がこもりやすい洗面所やクローゼット、寝室といった、家中のさまざまな場所に設置でき、デスク上にも置けるので、作業中のパーソナルな除湿対策にも適している。本体は軽量で、持ち運びしやすい引手と、スムーズな移動を可能にするキャスターを備えているため、部屋間の移動や衣類乾燥時のセッティングもスムーズで、必要なときだけサッと取り出して使用する、といった使い方にも対応する。あわせて、高温多湿な環境下でも効率よく湿気を除去できる「コンプレッサー式」を採用し、湿った空気を冷却して水滴に変える仕組みによって、梅雨から夏場にかけて優れた除湿性能を発揮してくれる。コンパクトながら1日の除湿量は最大8Lで、最大20畳までの空間に対応し、広範囲を1台でカバーする。他の方式と比較して、消費電力を抑えられる省エネ設計を採用しているので、電気代を気にすることなく使用可能で、ヒーターを使わない構造のため使用中の室温上昇を抑えられる。運転モードは、日常の湿気対策に適した「除湿モード」、30～80％の範囲（5％刻み）で設定した湿度を自動的にキープする「自動モード」、最大出力で連続運転を行うことによって、洗濯物をスピーディーに乾燥させる「衣類乾燥モード」を備えている。また、直感的な操作性と静音性にも配慮しているので、ストレスフリーで快適な住空間が実現する。ほかにも、稼働音を約36dBまで抑えるとともにパネルのライトを消灯して、就寝中も眠りを妨げない「スリープ機能」、1時間刻みで最大24時間まで設定できる「24時間オン／オフタイマー」、秋～冬などにおける16℃以下の低温環境でも、安定した運転を可能にする「霜取り機能」、「イオン／ロック」ボタン以外の操作をロックすることで、子どものいたずらを防ぐ「チャイルドロック」、電源オフ後も前回の設定を記憶して、再度電源をオンにした際に同じ設定で運転を再開する「メモリー機能」。使用シーンに応じて風量を2段階で選べる「2段階風量調節」、角度を調整することで風向きを自在にコントロールできるルーバーといった、便利な機能を備えている。タンク容量は1.7Lで、フタ付きながらフタを閉めたままで水を捨てられるので、移動時や排水時に水をこぼしてしまうことを防げる。また、タンク前面には水量がわかる「水位窓」を備えるほか、フタは取り外せるので隅々まで洗いやすい。付属のドレンホースを接続すれば連続排水も可能で、お風呂場などに直接排水すればタンクの満水を気にすることなく、梅雨時期の長時間の部屋干しにも対応できる。