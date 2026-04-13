梅雨前の湿気対策に最適！ 山善の静音でコンパクトな「ペルチェ式除湿機」

山善の「ペルチェ式除湿機」

コンパクト設計で狭小空間にもすっきり設置

限られたスペースに設置しやすい

動作音を抑えた静音設計を実現

山善は、下駄箱やクローゼットなどの狭い空間での湿気対策に適した「ペルチェ式除湿機」を4月下旬から順次発売する。価格はオープンで、実勢価格は5980円前後。コンプレッサーを使わない静音設計と省スペース性を兼ね備え、梅雨シーズンを前に早めの湿気対策を求めるユーザーに向けた製品だ。同製品は、ペルチェ効果による冷却・結露の仕組みを採用した小型除湿機。幅を抑えたスリム設計によって、下駄箱やクローゼット、洗面所など限られたスペースにも設置しやすい。「湿気が気になる場所をピンポイントで除湿したい」というニーズに応える設計で、収納空間のカビ対策やニオイ対策としても活用できる。コンプレッサーを使用しないペルチェ式を採用することで、動作音を抑えた静音設計を実現。運転音が気になりにくいため、寝室や書斎など静かな環境でも使用できる。小型ながら最大約250mL／日の除湿能力を備え、梅雨時や湿度の高い季節の局所除湿に適している。PD36W以上の出力に対応したモバイルバッテリーでの使用が可能。コンセントの位置に左右されず、電源を確保しにくい場所でも柔軟に設置できる。電源の取りにくい収納スペースや玄関周りなど、従来の除湿機で設置が難しかった場所でも使える。除湿された水分は本体下部のタンクに溜まる構造で、タンク容量は約800mL。取り外し可能な設計によって、排水も簡単に行うことができる。また、使用環境に応じて「強・弱」の2段階運転を切り替えられるため、効率的な湿気対策が可能だ。部屋全体を除湿する大型モデルと異なり、山善のペルチェ式除湿機は、狭い空間を静かに、効率よくケアするという新しい除湿スタイルを提案する1台といえる。