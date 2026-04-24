奥行20cm×大容量収納で賃貸にも置ける、突っ張り式スリム本棚がタンスのゲンから

突っ張り式スリム本棚

穴あけ不要で安心して設置できる

スリム設計で省スペースに設置可能

幅60cmモデル、幅80cmモデル、幅100cmモデルの3サイズを用意

可動棚は耐荷重20kgで重いものでも安心して収納できる

「突っ張り式」で本棚の床と天井の間で突っ張って固定可能で（左）、

落下防止バーで収納物の飛び出しを防げる

可動棚は細かい高さ調整が可能で、

最下段の棚板を調節すればロボット掃除機にも対応

3色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは4月15日に、省スペースでも設置可能なスリム設計ながら、収納力に優れた「突っ張り式スリム本棚」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ホワイト、オーク、ウォールナットの3色。価格は、幅60cmモデルが1万3999円、幅80cmモデルが1万5999円、幅100cmモデルが1万7999円。「突っ張り式スリム本棚」は、天井に固定して使用する「突っ張り式」で、高さのある設計ながら安定性と収納力を両立している。設置にあたって穴を開ける必要はなく、天井に傷がついてしまうこともないので、賃貸住宅でも安心して設置できる。また、すべての棚が高さ調整可能となっている。奥行きは20cmとスリム設計ながら、収納部分の高さは210cmと空間を上まで有効活用できる。部屋にスペースはないけれど趣味を充実させたい、空間を無駄なくしっかり活用したい、といった人に適している。幅60cmモデル、幅80cmモデル、幅100cmモデルの3サイズ展開で、最小の幅60cmモデルでも文庫本やコミックなら224冊、CDなら448枚、DVDなら196枚を収納可能な大容量の収納を実現した。可動棚には補強板を取り付けることで、耐荷重20kgと頑丈であり、重たい本でも安心して収納できる。本棚の床と天井の間で突っ張って固定可能な「突っ張り式」の採用によって、高さのある設計ながら安定性に配慮した。また、壁や天井を傷つけることなく設置できるので、自宅に傷をつけたくない人や賃貸住宅に住んでいる人に適している。さらに、可動棚の前後には収納物の飛び出しを防ぐ「落下防止バー」を取り付けられるため、上段の本を取り出す際も安心で、棚板に置いている物はバーを上にあげることで取り出せる。また、バーも高さを変えられるので、収納する物に合わせた細かな調整が可能となっている。棚の数は9つで、すべて2cmピッチで動かせる可動式のため、71段階と細かい高さ調整に対応する。最下段の棚板を調節すれば、ロボット掃除機にも対応できる。そのほか、2台並べて使用することも可能で、本棚同士の間に棚板も取り付けられ、横幅を広く使用できるので、壁一面を収納にしたい場合や間仕切りとしても使える。